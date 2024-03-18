Щёлковские спортсменки выиграли всероссийские соревнования по софтболу

Фото: пресс-служба Минспорта МО
«Щёлковские «Красные Соколы» выиграли во все матчах, которые проводились в рамках соревнования, и обеспечили себе первое место. Лучшим игроком команды «Красные Соколы» была признана Анна Волгина. Титул лучшего питчера турнира завоевала Анна Алёшина», — говорится в сообщении.Всего в соревнованиях участвовали шесть команд из столицы, Подмосковья, Санкт-Петербурга, Свердловской и Костромской областей. Турнир проводился в петербургском спорткомплексе имени Алексеева в рамках федеральной программы «Спорт — норма жизни».
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