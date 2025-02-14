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Защитник сборной Белоруссии Волков: Надеемся взять реванш в матче с Россией

Фото: istockphoto/gorodenkoff

Фото: istockphoto/gorodenkoff

Накануне, 13 февраля, стало известно, что в наступившем году футбольная сборная России проведёт товарищеские матчи с национальными командами Замбии, Нигерии и Белоруссии. Этому факту обрадовался защитник белорусов и подмосковного клуба «Химки» Захар Волков.
В интервью сетевому изданию Metaratings.ru он сказал, что ему самому и его партнёрам по сборной всегда интересно сыграть против своих соседей и друзей из России. Тем более, что предыдущий матч соперников в Минске закончился разгромным поражением белорусов со счётом 0:4. И Захар об этом помнит.

«Конечно, хочется взять реванш за предыдущее поражение. Мы хотим достойно выступить перед своими зрителями. В первый раз получилось не очень, в этот раз мы хотим сыграть намного лучше», — сказал футболист.



Сейчас Волков на правах аренды играет за тульский «Арсенал». Во время выступления за «Химки» в Российской премьер-лиге (РПЛ) он играл против многих игроков сборной России, со многими защитник знаком лично. Тем приятнее будет встретиться с ними в футболках национальных команд и постараться их обыграть, заключил футболист.

Всего за подмосковный клуб защитник Захар Волков провёл 45 матчей, в которых отправил в ворота соперников три мяча. В конце 2024 года был отправлен в аренду в «Арсенал», за который успел сыграть две игры.

Матч между сборными России и Белоруссии пройдёт 10 июня в Минске. До этого российская национальная команда сыграет в марте с Замбией (точная дата ещё не определена), а затем 6 июня встретится с командой Нигерии, прошлогодним финалистом Кубка африканских наций.

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Увела женатого из семьи и свела в могилу мужа? Какие тайны скрывает Татьяна Тарасова и почему она хотела броситься под трамвай
14 февраля 2025, 13:00

Татьяна Тарасова (Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов)

Советский и российский тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова воспитала несколько поколений чемпионов, став лучшим наставником в этом виде спорта. Отдавая всю себя работе, она так и не познала радость материнства, стала причиной смерти второго мужа, а позже похоронила и третьего. Подробности карьеры и личной жизни легендарной личности приводит «Радио 1».

Детство и юность Татьяны Тарасовой


Татьяна родилась в Москве 13 февраля 1947 в семье, тесно связанной со спортом. Отец был хоккейным тренером, а мать – учителем физкультуры. Также у Тарасовой была старшая сестра.

Примечательно, что отец мечтал о сыне и сильно разочаровался появлением второй дочери, но тратил много времени на ее воспитание. Когда девочке было четыре года, отец научил ее плавать, в пять лет поставил на коньки, а в шесть она уже сама ездила на тренировки и ежедневно делала зарядку и бегала во дворе в любую погоду.

«Это не экзекуция. Папа же опережал время. И понимал, что я способная. Видел, как бегаю, прыгаю, какие у меня ноги быстрые — не то что сейчас. И я делала то, что он считал. Конечно, какой ребенок будет сначала делать это с удовольствием?» — поясняла Тарасова в интервью «Спорт-Экспресс».

Некоторые считают, что папа, страшно мечтавший о сыне, воспитывал дочь как мальчика, кто-то полагает, что она просто унаследовала характер отца. Тем не менее отношения в семье были хорошими, а Татьяна не обижена на родителей.

Травма Тарасовой положила начало тренерской карьере


Тарасова выступала в паре с Георгием Проскуриным. Союз был очень перспективным, в итоге молодая пара побеждает на Универсиаде, но тут в дело вмешался несчастный случай, который и положил начало тренерской карьере Тарасовой, поставив крест на спортивной.

Выполняя круг почета, Тарасова запнулась о ковровую дорожку, упала и повредила руку и вывихнула плечо. С тех пор она больше не могла выполнять сложные поддержки и в 19 лет стала профнепригодной. Тогда девушка сильно переживала и восприняла случившееся как настоящую трагедию.

«Эта травма — привычный вывих плеча — она распространилась на два сустава. Это трагедия в парном катании — о поддержках можно было просто забыть. Но я очень не хотела подводить тренера и партнёра. И ещё какое-то время работала буквально из последних сил. А рука всё время предательски вылетала из плечевого сустава. Хотелось даже под трамвай броситься. Но только, думаю, некрасиво. Мама расстроится», — делилась Тарасова.

На протяжении двух лет врачи пытались восстановить руку спортсменки, но все тщетно. Тогда отец посоветовал ей заняться тренерской деятельностью.

«Я тяжело переживала, лет же мало. И время было такое: нет особого выбора — куда идти, что делать. И папа заставил меня принять решение, которое я сама не принимала, — я же хотела идти в ГИТИС, а он сказал: «У нас артистов не будет. Завтра пойдешь на свой каток, наберешь детей и будешь работать. Надеюсь, что плохим тренером ты не станешь. Все». В общем, он меня послал туда, где я была счастлива всю жизнь», — призналась Татьяна Анатольевна.

Спортсменка внесла свои коррективы в совет отца и решила тренировать не детей, а взрослых. По началу отец был недоволен и перспектив в этом не увидел.
Татьяна Тарасова (Фото: Инстаграм* @t.a.tarasova)

Самые успешные воспитанники Татьяны Тарасовой


Так, одними из первых подопечных Тарасовой стали Ирина Моисеева и Андрей Миненков. Под ее руководством пара в 1975 году выиграла чемпионат мира. На тот момент тренеру было 28 лет. За 10 лет совместной работы подопечные Тарасовой получили титулы чемпионов мира, стали двукратными чемпионами Европы, а также обладателями серебра и бронзы Олимпиад 1976 и 1980 годов.

В 1970-х к Тарасова начала тренировать Ирину Роднину и Александра Зайцева. Спортсмены под руководством Татьяны Тарасовой дважды завоевали олимпийское золото — в 1976 и 1980 годах.

А Алексей Ягудин в 1998 году специально отправился отправился в США, чтобы тренироваться у Тарасовой. Она провела там 10 лет, где тренировала Илью Кулика, ставшего олимпийским чемпионом в 1998 году, Оксану Грищук и Евгения Платова, завоевавших золото Олимпиады в Нагано. Тарасова также тренировала зарубежных спортсменов: Сашу Коэн (серебро Олимпиады-2006), Сидзуку Аракаву, Мао Асаду, Эвана Лайсачека и других.

Она признавалась, что не имела любимчиков среди своих подопечных. По ее словам, она заставляла их тренироваться до умопомрачения. Так, методика Тарасовой сделала ее одним из самых лучших тренеров в истории фигурного катания.

Отчаянное желание построить женское счастье


Тарасова, которая отдавала всю себя тренерской карьере, отчаянно пыталась построить своё женское счастье. Так, в театре «Современник» она знакомится с актером Алексеем Самойловым, сыном народного артиста СССР Евгения Самойлова. Отношения между молодыми закрутились, и вскоре они поженились. Брак продлился два года. Позже Самойлов признался, что главной статью супруги было фигурное катание, а не он. Из-за постоянных разъездов Татьяны они почти не виделись и вскоре развелись, но сохранили дружеские отношения.

Вторым мужем Татьяны Тарасовой стал легкоатлет Василий Хоменков, который ради нее бросил беременную двойней жену, а впоследствии покончил с собой. Сама Тарасова говорить публично о нем не любит, а вот его первая жена, теннисистка Марина Чувырина, охотно делилась подробностями отношений тренера и легкоатлета.

«Когда я была на сносях, на седьмом месяце беременности, Вася меня бросил и ушел к Тарасовой. С ней он был знаком с юности, лет с 16. Таня, по-моему, даже от Хоменкова беременела, но ее тренер Елена Чайковская не разрешила никаких детей и свадеб. Тарасова избавилась от ребенка, рассталась с Василием и ненадолго вышла замуж за актера Алексея Самойлова. А после развода с ним снова где-то повстречала уже женатого на мне Хоменкова, и у них опять вспыхнули чувства», — рассказывала Чувырина.

Позже она родила сына и дочь, но отец в воспитании детей участия не принимал, а все свое время посвящал любимой Тарасовой. В итоге брак счастья не принес. Между супругами постоянно происходили ссоры из-за работы Татьяны. Через шесть лет Василий совершил суицид в квартире Тарасовой.

«На тот момент их чета практически развалилась. Тарасова прямо говорила Хоменкову: «Ты мне больше не нужен, уходи». Звонила его маме и требовала: «Заберите его!» И однажды Вася поехал ставить точку и отвозить Тане ключи от квартиры. Они поссорились. Она хлопнула дверью и ушла. А потом спохватилась, что забыла забрать те самые ключи, и вернулась. Вошла, но Василия нигде не увидела. Поняла, что дверь в ванную закрыта изнутри, взломала и нашла его повешенным. Никого не позвала на помощь, закрыла квартиру и уехала к своей маме. Медики пришли к выводу, что, если бы его сразу сняли и оказали помощь, он мог бы жить. По-моему, даже следствие велось по поводу того, что Тарасова ему не помогла», — привела подробности страшного случая Чувырина.

Пережив все эти обстоятельства, Тарасова два года спустя едет к гадалке, узнать, будет ли в конце концов счастлива.

«Мы поехали гадать. И бабушка в беленьком платочке сказала мне: «Смотри, дай ручку. Ты скоро встретишь человека. Выходи замуж за него сразу. Не смотри, что он ниже тебя ростом». Мы поехали от этой бабушки, и вскоре я встретила Вову. Он повез меня в аэропорт. И уже через неделю мы сыграли свадьбу. Мне хватило недели понять, что это мой человек», — вспоминала Тарасова.

Так, третьим мужем тренера стал пианист Владимир Крайнев, который жил музыкой и восхищался своей женой. Этот мужчина принимал активное участие в профессиональной деятельности Татьяны, сочиняя музыку для выступлений ее подопечных. Брак оказался счастливым и продлился 33 года. В 2011 году он умер от аневризмы лёгочной артерии, а Тарасова тяжело переживала эту трагедию.

За два года до этого от рака почек умерла старшая сестра женщины Галина, потом мама.
Татьяна Тарасова (Фото: РИА Новости/Александр Вильф)

Не познала радость материнства


Татьяна Тарасова так и не стала матерью и приняла это как факт.

«Что жалеть о том, чего нет. У меня много забот, помогаю людям, которые встретились на пути. Люблю внуков сестры Гали, все время на катке с детьми. Так получилось», — говорила она в программе «Судьба человека».

Тем не менее она не скрывает, что в одно время думала родить детей от третьего мужа, но не сложилось. Также она призналась, что, видя детей своих подруг, даже радуется, что их у нее нет.

Как живет Татьяна Тарасова сейчас


На сегодняшний день Татьяне Тарасовой уже 78 лет. У нее имеются проблемы со здоровьем. В 2013 году она перенесла сложную операцию на позвоночнике, после чего прошла длительную реабилитацию, но боли ее мучают по сей день.
Татьяна Тарасова (Фото/РИА Новости/Алексей Даничев)
В 2021 году она несколько раз оказывалась в больнице, в том числе из-за сильных головных болей. А осенью 2023 года тренер появилась на съёмках «Ледникового периода» в инвалидном кресле. Позже она призналась, что мечтает вновь ходить. Она также испытывает проблемы с дыханием, но утверждает, что чувствует себя хорошо.

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«Hardcore не заплатил»: Менеджер Тарасов подтвердил задолженность Лиги перед бойцами
Менеджер Тарасов: Лига ММА Hardcore имеет долги перед российскими бойцами
14 февраля 2025, 11:17

Фото: istockphoto/Yuliia Kaveshnikova

В российских спортивных СМИ и в среде любителей боевых единоборств появилась информация о том, что Hardcore Fighting Championship (Hardcore FC, HFC, «Хардкор Файтинг») имеет задолженности перед 32 бойцами организации.
В эксклюзивном интервью сетевому изданию MMA.Metaratings.ru известный менеджер Виталий Тарасов, представляющий интересы многих участников организации, подтвердил эти сведения. Он, впрочем, не видит в этом большой проблемы: ситуации с задержками выплат случаются во всех, даже самых известных, промоушенах в мире единоборств.

«Да, действительно, некоторая проблематика есть, но мы с лигой в контакте, обещают все долги закрыть. Что касается названных сумм, могу говорить только за своих бойцов. Не во всех случаях эти цифры точны», — сказал спортивный импресарио.

Ранее сообщалось, что Hardcore имеет задолженность перед 32 бойцами организации. Среди них — Шамиль Галимов, Валерий Особов, Дмитрий Климов, Даниял Эльбаев, Абдула Рамазанов.

Примечание: Hardcore Fighting Championship («Хардкор Файтинг») — российская спортивная организация, базирующаяся в Москве. Она является частью и первым проектом созданного впоследствии крупного продюсерского центра Hardcore Media Group, который занимается спортивными промоушенами в сфере кулачного спорта, ММА, бокса, и новостных спортивных ресурсов.

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#спорт
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Экс-футболист Чухлов: Конфликт игроков «Спартака» и «Зенита» спровоцировал судья Левников
Экс-футболист Чухлов: оценил судейство Левникова в игре «Спартака» и «Зенита»
13 февраля 2025, 19:54

Фото: istockphoto/Pixfly

К конфликту во втором тайме финального матча Winline Зимнего Кубка Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Зенитом» и «Спартаком» привело непоследовательное и нервное судейство Кирилла Левникова. Такое мнение высказал бывший нападающий питерского клуба, чемпион СССР 1984 года Борис Чухлов.
В разговоре с корреспондентом издания «РБ Спорт» он отметил, что во второй половине матча арбитр упустил нити управления игрой. Он давал свистки там, где этого не следовало делать, а некоторые откровенные нарушения пропускал, причём как в ту, так и в другую сторону, считает воспитанник знаменитой ленинградской спортивной школы «Смена».

«Судья Левников «поплыл» во втором тайме. Испортил матч. Испугался, задергался», — прокомментировал действия опытного арбитра Чухлов.

Нервозность главного рефери матча немедленно передалась игрокам, продолжил экс-форвард. Они стали огрызаться, грубить исподтишка, спорить с судьями по поводу и без. В конце концов на бровке футбольного поля вспыхнула настоящая потасовка с участием экспрессивного сербского тренера и штабов и персонала обеих команд.

«Началась неоправданно жёсткая игра, настоящее «месиво», которое едва не закончилось мордобоем», — заключил футболист.

По итогам стычки на бровке поля Левников удалил с поля наставника столичного клуба Деяна Станковича, а его коллеге из «Зенита» показал жёлтую карточку. И тут тренер питерцев повёл себя максимально благородно. В знак солидарности с сербом, а также чтобы продемонстрировать недовольство неоднозначным судейством, российский специалист ушёл вслед за Станковичем на трибуну. Остаток матча они смотрели, сидя рядом, а успокоившийся тренер «Спартака» дружески общался с поддержавшим его коллегой и принципиальным соперником.

Матч закончился со счётом 3:0 в пользу клуба из Санкт-Петербурга, причём все голы были забиты ещё в первом тайме, когда всё ещё было спокойно. Игра и даже спорное судейство Левникова достаточно скоро забудутся, а вот благородный поступок Семака ещё долго будут обсуждать болельщики и футбольные эксперты.

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Футболист Лепёхин: До перехода Солари и Гарсии у «Спартака» не было шансов на чемпионство
Экс-футболист Лепёхин положительно оценил трансферы в «Спартак» Гарсии и Солари
13 февраля 2025, 19:08

Фото: istockphoto/Dziurek

Шансы футбольного «Спартака» на чемпионство в этом сезоне оценивались по-разному, в зависимости от игры и результатов, которые показывала команда под руководством серба Деяна Станковича. Об этом, а также о новых приобретениях «красно-белых» порассуждал бывший игрок питерского «Зенита» Константин Лепёхин.
В разговоре с изданием «РБ Спорт» он отметил, что борьба за первое место по итогам турнира Российской премьер-лиги (РПЛ) будет не менее жаркой, чем в прошлом сезоне, когда клуб из Санкт-Петербурга вырвал победу буквально на последних минутах чемпионата. А вот станет ли столичный «Спартак» участником этой спортивной баталии, станет ясно только после возобновления игр после зимней паузы.

«Если бы они не купили Гарсию и Солари, то точно бы не смогли претендовать на золото в этом сезоне», — считает Лепёхин, тем самым положительно оценив новые трансферные приобретения московского клуба.

Раз команда так серьёзно усилилась весной, она явно не собирается довольствоваться третьим местом, на котором сейчас располагается. Уже подзабытое звание «народной команды» обязывает клуб с такими амбициями бороться только за первое место, подчеркнул экс-футболист. Насколько же удачными были новые приобретения, покажут только игры.

«Пока что о всех трансферах, которые делали клубы РПЛ этой зимой, можно говорить лишь на бумаге. Весной посмотрим, что это за ребята и как они смогут показать себя в нашем чемпионате. Заранее спрогнозировать его игру в новом клубе просто невозможно», — заключил бывший игрок «Зенита» Константин Лепёхин.

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«Не вижу фаворита»: Тренер Торосян оценил бой-реванш между Биволом и Бетербиевым
Тренер Торосян считает боксёров Бивола и Бетербиева равными соперниками
13 февраля 2025, 18:27

Фото: istockphoto/FOTOKITA

Первое противостояние между российским боксёрами Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым было равным, оно должно было завершиться вничью по судейским запискам. То же самое можно спрогнозировать и в их повторном поединке.
Такое мнение высказал в эксклюзивном интервью порталу MMA.Metaratings.ru известный тренер Сергей Торосян. Он считает, что первый бой был абсолютно равным, а каждый из боксёров, хотя и выложился по максимуму, но не сумел добиться решающего преимущества.

«Не вижу фаворита. Первое противостояние для меня было равным. Я бы отдал ничью», — сказал специалист.

Напомним, в бою, прошедшем в октябре прошлого года, судьи отдали победу Бетербиеву, хотя зрители и встретили это решение недовольным гулом. Дмитрий Бивол также не считает, что проиграл. С этим согласен и Торосян, который отметил, что победа Артура не вызвала бы сомнений только в том случае, если бы он сумел нокаутировать оппонента, но этого не произошло.

Тренер отметил, что живущий постоянно в Канаде Бетербиев обладает более мощным, чем у соперника, ударом. Однако Дмитрий обладает отточенной техникой и скоростью, что позволяет ему избегать прямых попаданий, которые легко могут отправить его на настил ринга. Поэтому следующий поединок, который пройдёт 22 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и заявлен в качестве реванша, также будет равным.

«Нокаута не будет. Бой продлится всё отведённое время», — дал в заключение прогноз Сергей Торосян.

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