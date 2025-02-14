Защитник сборной Белоруссии Волков: Надеемся взять реванш в матче с Россией

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Накануне, 13 февраля, стало известно, что в наступившем году футбольная сборная России проведёт товарищеские матчи с национальными командами Замбии, Нигерии и Белоруссии. Этому факту обрадовался защитник белорусов и подмосковного клуба «Химки» Захар Волков.
В интервью сетевому изданию Metaratings.ru он сказал, что ему самому и его партнёрам по сборной всегда интересно сыграть против своих соседей и друзей из России. Тем более, что предыдущий матч соперников в Минске закончился разгромным поражением белорусов со счётом 0:4. И Захар об этом помнит.
Сейчас Волков на правах аренды играет за тульский «Арсенал». Во время выступления за «Химки» в Российской премьер-лиге (РПЛ) он играл против многих игроков сборной России, со многими защитник знаком лично. Тем приятнее будет встретиться с ними в футболках национальных команд и постараться их обыграть, заключил футболист.
Всего за подмосковный клуб защитник Захар Волков провёл 45 матчей, в которых отправил в ворота соперников три мяча. В конце 2024 года был отправлен в аренду в «Арсенал», за который успел сыграть две игры.
Матч между сборными России и Белоруссии пройдёт 10 июня в Минске. До этого российская национальная команда сыграет в марте с Замбией (точная дата ещё не определена), а затем 6 июня встретится с командой Нигерии, прошлогодним финалистом Кубка африканских наций.
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«Конечно, хочется взять реванш за предыдущее поражение. Мы хотим достойно выступить перед своими зрителями. В первый раз получилось не очень, в этот раз мы хотим сыграть намного лучше», — сказал футболист.
Сейчас Волков на правах аренды играет за тульский «Арсенал». Во время выступления за «Химки» в Российской премьер-лиге (РПЛ) он играл против многих игроков сборной России, со многими защитник знаком лично. Тем приятнее будет встретиться с ними в футболках национальных команд и постараться их обыграть, заключил футболист.
Всего за подмосковный клуб защитник Захар Волков провёл 45 матчей, в которых отправил в ворота соперников три мяча. В конце 2024 года был отправлен в аренду в «Арсенал», за который успел сыграть две игры.
Матч между сборными России и Белоруссии пройдёт 10 июня в Минске. До этого российская национальная команда сыграет в марте с Замбией (точная дата ещё не определена), а затем 6 июня встретится с командой Нигерии, прошлогодним финалистом Кубка африканских наций.
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Александр Бойцов