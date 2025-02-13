Экс-футболист Чухлов: Конфликт игроков «Спартака» и «Зенита» спровоцировал судья Левников

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К конфликту во втором тайме финального матча Winline Зимнего Кубка Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Зенитом» и «Спартаком» привело непоследовательное и нервное судейство Кирилла Левникова. Такое мнение высказал бывший нападающий питерского клуба, чемпион СССР 1984 года Борис Чухлов.
В разговоре с корреспондентом издания «РБ Спорт» он отметил, что во второй половине матча арбитр упустил нити управления игрой. Он давал свистки там, где этого не следовало делать, а некоторые откровенные нарушения пропускал, причём как в ту, так и в другую сторону, считает воспитанник знаменитой ленинградской спортивной школы «Смена».
Нервозность главного рефери матча немедленно передалась игрокам, продолжил экс-форвард. Они стали огрызаться, грубить исподтишка, спорить с судьями по поводу и без. В конце концов на бровке футбольного поля вспыхнула настоящая потасовка с участием экспрессивного сербского тренера и штабов и персонала обеих команд.
По итогам стычки на бровке поля Левников удалил с поля наставника столичного клуба Деяна Станковича, а его коллеге из «Зенита» показал жёлтую карточку. И тут тренер питерцев повёл себя максимально благородно. В знак солидарности с сербом, а также чтобы продемонстрировать недовольство неоднозначным судейством, российский специалист ушёл вслед за Станковичем на трибуну. Остаток матча они смотрели, сидя рядом, а успокоившийся тренер «Спартака» дружески общался с поддержавшим его коллегой и принципиальным соперником.
Матч закончился со счётом 3:0 в пользу клуба из Санкт-Петербурга, причём все голы были забиты ещё в первом тайме, когда всё ещё было спокойно. Игра и даже спорное судейство Левникова достаточно скоро забудутся, а вот благородный поступок Семака ещё долго будут обсуждать болельщики и футбольные эксперты.
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«Судья Левников «поплыл» во втором тайме. Испортил матч. Испугался, задергался», — прокомментировал действия опытного арбитра Чухлов.
Нервозность главного рефери матча немедленно передалась игрокам, продолжил экс-форвард. Они стали огрызаться, грубить исподтишка, спорить с судьями по поводу и без. В конце концов на бровке футбольного поля вспыхнула настоящая потасовка с участием экспрессивного сербского тренера и штабов и персонала обеих команд.
«Началась неоправданно жёсткая игра, настоящее «месиво», которое едва не закончилось мордобоем», — заключил футболист.
По итогам стычки на бровке поля Левников удалил с поля наставника столичного клуба Деяна Станковича, а его коллеге из «Зенита» показал жёлтую карточку. И тут тренер питерцев повёл себя максимально благородно. В знак солидарности с сербом, а также чтобы продемонстрировать недовольство неоднозначным судейством, российский специалист ушёл вслед за Станковичем на трибуну. Остаток матча они смотрели, сидя рядом, а успокоившийся тренер «Спартака» дружески общался с поддержавшим его коллегой и принципиальным соперником.
Матч закончился со счётом 3:0 в пользу клуба из Санкт-Петербурга, причём все голы были забиты ещё в первом тайме, когда всё ещё было спокойно. Игра и даже спорное судейство Левникова достаточно скоро забудутся, а вот благородный поступок Семака ещё долго будут обсуждать болельщики и футбольные эксперты.
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Александр Бойцов