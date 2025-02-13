Экс-футболист Чухлов: Конфликт игроков «Спартака» и «Зенита» спровоцировал судья Левников

Шансы футбольного «Спартака» на чемпионство в этом сезоне оценивались по-разному, в зависимости от игры и результатов, которые показывала команда под руководством серба Деяна Станковича. Об этом, а также о новых приобретениях «красно-белых» порассуждал бывший игрок питерского «Зенита» Константин Лепёхин.