«Зенит» после гостевой победы 4:1 над «Уралом» возглавил турнирную таблицу РПЛ

Фото: istockphoto/Rost-9D
Санкт-Петербургский «Зенит» в Екатеринбурге обыграл со счётом 4:1 местный клуб «Урал». После этой победы команда с берегов Невы вышла на первое место в чемпионате Российской премьер-лиги (РПЛ).
В прошлом туре лидировавший после зимней паузы «Краснодар» потерял очки, сыграв вничью с «Рубином». Но отстававший на два очка «Зенит» не воспользовался шансом догнать соперника, также разойдясь миром с московским «Спартаком». Вчера бывший лидер турнира и вовсе проиграл 1:2 «Ростову». На этот раз клуб из Петербурга не простил «Краснодару» осечки. Обыграв «Урал», «Зенит» единолично возглавил турнирную таблицу, обойдя «быков» на одно очко.
Ф первом тайме матча в Екатеринбурге счёт открыл капитан зенитовцев Дуглас Сантос, замкнув подачу с углового. Интересно, что за всё время выступления за «Зенит» бразильский защитник до нынешнего сезона ни разу не забивал головой. В этом году на его счету два забитых мяча, и оба он отправил в ворота соперников «со второго этажа». Во втором тайме Мостовой, Кассьера и Сергеев довели счёт до разгромного. В добавленное время один мяч отыграл Эрик Бикфалви.
«Зенит» набрал 40 очков и возглавил турнирную таблицу. «Краснодар» отстаёт на одно очко. На третьем месте идёт московское «Динамо», на счету которого 35 очков и игра с «Ахматом» в этом туре. После его завершения командам останется провести по восемь матчей.
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Ф первом тайме матча в Екатеринбурге счёт открыл капитан зенитовцев Дуглас Сантос, замкнув подачу с углового. Интересно, что за всё время выступления за «Зенит» бразильский защитник до нынешнего сезона ни разу не забивал головой. В этом году на его счету два забитых мяча, и оба он отправил в ворота соперников «со второго этажа». Во втором тайме Мостовой, Кассьера и Сергеев довели счёт до разгромного. В добавленное время один мяч отыграл Эрик Бикфалви.
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Александр Бойцов