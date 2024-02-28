Экс-форвард ЦСКА Масалитин: «Главным матчем будет игра «Краснодар» — «Зенит»

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Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Масалитин высказал мнение о том, что главным матчем этой весной в РПЛ станет противостояние «Краснодара» и «Зенита».
Он добавил, что победа «Краснодара» сможет приблизить клуб к чемпионству в РПЛ ещё больше.
Ранее бывший нападающий «Спартака» Валерий Кечинов отметил, что ожидает впечатляющий матч во время встречи «Спартака» и «Зенита». Так, по его мнению, обе команды хорошо подготовлены к игре и смогут показать достойный уровень.
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«Думаю, что главным матчем будет игра «Краснодар» — «Зенит». Если «Краснодар» выиграет, то естественно, что их шансы в борьбе за чемпионство резко повысятся, тем более что они играют дома», — прокомментировал в беседе с Газета.ру Масалитин.
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Мелисса Тимофеева