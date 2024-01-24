Жена тренера Карпина сообщила о переезде с детьми в Эстонию без мужа

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
Жена главного тренера «Ростова» и российской сборной по футболу Валерия Карпина Дарья Карпина заявила о планах переехать в Эстонию с детьми, но без мужа.
Карпины-уроженцы эстонского города Нарва. Пара зарегистрировала брак в 2017 году. В семье растут двое детей.
Семья переезжает в Таллин.
Ранее сообщалось, что народного артиста России Филиппа Киркорова заметили в США вместе с его директором Максимом Ситником, об этом стало известно «МК». Напомним, после скандала с «голой вечеринкой» Киркоров улетел в Соединённые Штаты. Артиста заметили на концерте Мадонны в Нью-Йорке, однако, посетил выступление он не один. Вместе с российским королём эстрады пришёл его друг Максим Ситник — уроженец Донбасса, а не так давно Киркоров сделал его своим директором.
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«Мы всегда жили в Эстонии. Просто временно жили в Ростове в связи с работой мужа. Теперь девочки выросли, надо готовиться к школе, плюс Анита уже год живет в Эстонии без нас. Поэтому возвращаемся обратно. Летом переедем насовсем. Надо к школе готовиться. Переезжаю я и девочки», - сообщила Карпина в сториз Instagram (деятельность Meta запрещена в РФ как экстремистская).
«Детям в Таллине проще выучить язык, чем в Нарве», - объяснила Дарья Карпина.Контракт Карпина с «Ростовом» закончится летом 2026 года. Срок соглашения со сборной истекает в августе нынешнего года.
Ранее сообщалось, что народного артиста России Филиппа Киркорова заметили в США вместе с его директором Максимом Ситником, об этом стало известно «МК». Напомним, после скандала с «голой вечеринкой» Киркоров улетел в Соединённые Штаты. Артиста заметили на концерте Мадонны в Нью-Йорке, однако, посетил выступление он не один. Вместе с российским королём эстрады пришёл его друг Максим Ситник — уроженец Донбасса, а не так давно Киркоров сделал его своим директором.
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Мария Фирсова