СМИ раскрыли причину отъезда Анны Asti из России

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Певица Анна Asti уехала из России для реабилитации после операции на ступнях ног. Об этом сообщает StarHit.
19 января стало известно, что Анна Asti с мужем покинули Россию после вечеринки блогерши Анастасии Ивлеевой, отменив все свои концерты. Оказалось, что цены на корпоративы исполнительницы рухнули. До скандального мероприятия стоимость выступления доходила до десяти миллионов рублей, после цена снизилась до семи. Райдер певицы тоже изменился — 600 тысяч рублей, 500 тысяч из которых на свет и звук, остальные 100 тысяч на всю команду исполнительницы.
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