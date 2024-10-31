Жители Московской области получили свыше 19 тысяч знаков отличия ГТО за 2024 год

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области
С начала 2024 года жители Московской области получили 19 109 знаков отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
Согласно приказу Министерства спорта России, с 1 января 2024 года активным участникам ВФСК «ГТО» в регионе были присвоены 15 321 золотая, 2 386 серебряных и 1 402 бронзовых знака.
Наличие знака отличия ГТО даёт абитуриентам возможность получить дополнительные баллы при поступлении в ВУЗ.
С 1 января 2025 года можно будет оформить налоговый вычет за выполнение нормативов. Размер вычета может составлять до 18 тысяч рублей за налоговый период — это часть дохода, которая будет освобождена от уплаты НДФЛ. Фактическая сумма вычета может достигать 2 340 рублей, если налог уплачен по ставке 13%. Налоговые вычеты смогут получить граждане, выполнившие нормативы комплекса ГТО с любым знаком отличия.
В Московской области работают 68 центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», где каждый желающий может выполнить нормативы в своей возрастной группе и получить знак отличия.
Список адресов центров тестирования доступен на сайте министерства.
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Наличие знака отличия ГТО даёт абитуриентам возможность получить дополнительные баллы при поступлении в ВУЗ.
С 1 января 2025 года можно будет оформить налоговый вычет за выполнение нормативов. Размер вычета может составлять до 18 тысяч рублей за налоговый период — это часть дохода, которая будет освобождена от уплаты НДФЛ. Фактическая сумма вычета может достигать 2 340 рублей, если налог уплачен по ставке 13%. Налоговые вычеты смогут получить граждане, выполнившие нормативы комплекса ГТО с любым знаком отличия.
В Московской области работают 68 центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», где каждый желающий может выполнить нормативы в своей возрастной группе и получить знак отличия.
Список адресов центров тестирования доступен на сайте министерства.
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Дайана Хусинова