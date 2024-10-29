Названа тройка лидеров рейтинга «Суперлиги Подмосковья» по числу участников

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Реутов стал лидером в рейтинге вовлечённости городских округов проекта «Суперлига Подмосковья». Вторую позицию занял Можайский городской округ, третью – Дмитровский, сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
«Рейтинг ведётся с апреля 2022 года. Данные обновляются ежемесячно. При его формировании учитывается число активных жителей, которые регулярно участвуют в мероприятиях «Суперлиги» и вносят свой вклад в цель проекта – совместное преодоление 20 млн км. Вовлечённость рассчитывается как отношение числа участников проекта из городского округа к количеству его жителей», – пояснили в ведомстве.В рамках «Суперлиги Подмосковья» в летнем сезоне состоялось более 20 мероприятий - забегов, велозаезов, заплывов на открытой воде. Участники спортивного проекта в ходе тренировок совместно преодолели более 15 432 000 км.
«Суперлига Подмосковья» была создана на базе легкоатлетического проекта Беговая лига Подмосковья», который реализуется с весны 2022 года. Помимо уже традиционных дисциплин – бега и ходьбы – с 1 декабря того же участникам стали доступны тренировки на лыжах и плавание, с 1 апреля 2023-го – велоспорт, а с августа 2024-го – роллеры. Все достижения любителей этих видов спорта фиксируются на портале проекта и ведут в общий зачёт преодоленных километров.В рамках проекта «Суперлига Подмосковья» проходят забеги по историческим местам Подмосковья, велозаезды Gran Fondo, заплывы SwimCup.
Узнать о проекте и стать его участником можно на сайте, а следить за новостями – в одноимённом сообществе в соцсети «VK».
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