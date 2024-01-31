Жители Подмосковья могут принять участие в новом сезоне «Ты в игре»

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
Стартовал новый сезон всероссийского конкурса спортивных проектов «Ты в игре». Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Подать заявку на участие в четвертом сезоне можно до 11 февраля 2024.
Кроме этого, победитель получит гран-при размером 1 000 000 рублей. Также финалисты смогут получить 300 000 рублей на развитие своих проектов. Также лучшие проекты смогут получить доступ к образовательной системе, благодаря которой они смогут прокачать навыки в спортивном менеджменте.
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«Конкурс помогает выявлять и поддерживать спортивные инициативы, которые делают спорт нормой жизни для россиян. Подать заявку на участие можно на сайте tyvigre.ru до 11 февраля, а итоги будут подведены 30 апреля 2024 года. Авторы проектов смогут выбрать одну из восьми номинаций: «трансформация в спорте», «корпоративный спорт», «спортивный туризм», «медиа», «масштаб», «точка старта», «дети в спорте» и «безграничные возможности», — отметили в министерстве.
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Мира Полтева