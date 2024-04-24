РУСАДА высказалось о причастности третьих лиц к применению допинга Валиевой

Фото: iStock/SeventyFour
Гендиректор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова в беседе с ТАСС высказалась о причастности третьих лиц к применению фигуристкой Камилой Валиевой допинга.
По её словам, организация провела расследование, по итогам которой причастность третьих лиц к нарушению антидопинговых правил не была зафиксирована.
При этом она добавила, что РУСАДА хотело бы обладать большими полномочиями при расследованиях, например, как у правоохранительных органов.
Вместе с тем, Логинова заявила о готовности агентства продолжить расследование в случае получения новой информации. В настоящее время дело закрыто.
Напомним, что фигуристка Камила Валиева была дисквалифицирована на четыре года за употребление допинга. В пробе спортсменки в декабре 2021 года был обнаружен триметазидин. Из-за этого она лишилась золотой медали за победу в командном турнире на Олимпийских играх 2022 года, а также титулов чемпионки России и Европы.
Читайте также:
Камилу Валиеву исключили из сборной по фигурному катанию из-за допинга
Двойные стандарты Запада: почему WADA «наказало» Валиеву и закрыло глаза на допинг 23 китайцев
Дисквалифицированная за допинг фигуристка Валиева станет певицей
При этом она добавила, что РУСАДА хотело бы обладать большими полномочиями при расследованиях, например, как у правоохранительных органов.
Вместе с тем, Логинова заявила о готовности агентства продолжить расследование в случае получения новой информации. В настоящее время дело закрыто.
Напомним, что фигуристка Камила Валиева была дисквалифицирована на четыре года за употребление допинга. В пробе спортсменки в декабре 2021 года был обнаружен триметазидин. Из-за этого она лишилась золотой медали за победу в командном турнире на Олимпийских играх 2022 года, а также титулов чемпионки России и Европы.
Читайте также:
Камилу Валиеву исключили из сборной по фигурному катанию из-за допинга
Двойные стандарты Запада: почему WADA «наказало» Валиеву и закрыло глаза на допинг 23 китайцев
Дисквалифицированная за допинг фигуристка Валиева станет певицей
Анастасия Чинкова