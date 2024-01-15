Журова не исключила недопуск Макроном россиян в Играм-2024

Первая ракетка мира и прошлогодний победитель Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) серб Новак Джокович не без труда вышел во второй круг турнира. Во встрече с 18-летним Дино Прижмичем ему пришлось провести на корте четыре часа, прежде чем он добился победы со счётом 6:2, 6:7 (5:7), 6:3, 6:4.