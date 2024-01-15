Журова не исключила недопуск Макроном россиян в Играм-2024

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Депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что президент Франции Эммануэль Макрон может удовлетворить обращение латвийских депутатов и не допустить российских и белорусских спортсменов к Олимпийским играм 2024 года в Париже.
«Олимпийский комитет, давая свою аккредитацию спортсменам, предоставляет им беспроблемный въезд в страну. А руководитель любого государства — хозяина Олимпиады вправе поставить запрет на приезд кого-либо. Латвийские депутаты пытаются использовать сейчас именно этот инструмент, когда обращаются к Макрону», — пояснила в беседе с RT Журова.
Парламентарий добавила, что если французский лидер и пойдёт на подобные меры, то предприняты они будут точно в канун мероприятия.
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