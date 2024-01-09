Депутат Журова: Принимающие гражданство РФ спортсмены разделяют наши ценности

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Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что спортсмены, которые решаются на приобретение российского гражданства, разделяют ценности нашей страны.
«Есть люди, которые разделяют наши ценности. Принять российское гражданство ещё надо решиться, так как, принимая его, ты становишься нерукопожатным в своих странах. В то же время, если человек проникся культурой, он может запросить гражданство. Когда здесь друзья, когда здесь комфортно, когда здесь хочется жить. Конечно, поощрять такие вещи надо, если человек искренне этого хочет. С кем бы из таких людей я не говорила, они отвечают, что становятся гражданами России, потому что разделяют эти ценности — а их страны от этих ценностей категорически уходят», — отметила в беседе с Газета.ру Журова.
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