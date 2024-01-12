Журова усомнилась в допуске МОК Биды и Лоханова до Игр-2024

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Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова высказала мнение о том, что Международный олимпийский комитет (МОК) не допустит сбежавших из России фехтовальщиков Сергея Биду и Константина Лоханова до участия в Олимпиаде – 2024.
«Я категорически не поверю, что американские спортсмены, которые в этой стране всю жизнь тренировались, будут готовы уступать свои места русским. Я не верю, что эта история реализуется. Если они заявятся и скажут, что готовы, проходят отборы и очень хорошо выступают, но не успевают пройти все процедуры, то, возможно, МОК сможет допустить их в нейтральном статусе, в статусе беженцев. Может быть, МОК и предложит им такой статус — если они согласятся», — прокомментировала в беседе с Газета.ру Журова.
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