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Журова усомнилась в допуске МОК Биды и Лоханова до Игр-2024

12 января 2024, 17:01
Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова высказала мнение о том, что Международный олимпийский комитет (МОК) не допустит сбежавших из России фехтовальщиков Сергея Биду и Константина Лоханова до участия в Олимпиаде – 2024.

Она отметила, что такая возможность специально активно муссируется в СМИ для того, чтобы взбудоражить российскую общественность. По её мнению, даже если спортсменов и захотят допустить к Играм, то только в качестве беженцев.

«Я категорически не поверю, что американские спортсмены, которые в этой стране всю жизнь тренировались, будут готовы уступать свои места русским. Я не верю, что эта история реализуется. Если они заявятся и скажут, что готовы, проходят отборы и очень хорошо выступают, но не успевают пройти все процедуры, то, возможно, МОК сможет допустить их в нейтральном статусе, в статусе беженцев. Может быть, МОК и предложит им такой статус — если они согласятся», — прокомментировала в беседе с Газета.ру Журова.

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Тренер Плющев объяснил успехи хоккеиста Панарин семейной поддержкой
12 января 2024, 17:50

Фото: istockphoto.com/Artur Didyk

Российский хоккейный тренер Владимир Плющев отметил хорошую игру спортсмена Артемия Панарина в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги, которая, по его мнению, сложилась благодаря благоприятной семейной поддержке и атмосфере.
«У Панарина хороший сезон. Но это логично: человек повзрослел, перестал всякие глупости в соцсетях писать, как было по молодости. Занялся своими семьей и профессией, поэтому, думаю, у него всё нормально будет. Он сосредоточился на своих непосредственных профессиональных обязанностях, а дома его поддерживают. Я так понимаю, у него хорошие тылы. Очень хорошо, когда такие супруга и тесть. То, что он творит на площадке, показывает, что он играет раскованно, что ему ничто не мешает. Остаётся пожелать ему обойтись без травм», — прокомментировал в беседе с Газета.ру Плющев.

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#соревнования
#семья
#хоккей
#спортсмены
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Ученикам Каширской спецшколы рассказали о спорте боксёры клуба «Русич»
12 января 2024, 16:53

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Встречу с членами клуба «Русич» провели для воспитанников Каширской спецшколы, ребятам подарили спортинвентарь и ответили на вопросы об учёбе и спорте, сообщает пресс-служба администрации Каширского городского округа.
«Во встрече приняли участие тренеры боксёрского клуба Дмитрий Данилов и Виталий Ерёмин, а также их воспитанник — призёр региональных, всероссийских и международных соревнований Арсений Жильцов», — говорится в сообщении.
Спортсмены рассказали ребятам о тренировках и соревнованиях, а также о том, как важно не забрасывать общеобразовательные предметы, занимаясь спортом. А в конце встречи ученикам передали подарки: перчатки, шлемы и боксёрскую грушу.

Инициатором встречи стала замдиректора спецшколы по безопасности, член президиума Совета ветеранов ОМВД России по городскому округу Кашира Марина Иванова.

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#кашира
#спорт
#школа
#ученики
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Главный арбитр матча КХЛ нецензурно выразился в адрес тренера «Авангарда»
12 января 2024, 16:49

Фото: istockphoto/FotografieLink

Главный арбитр матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Амуром» из Хабаровска и омским «Авангардом» Денис Наумов во время матча нецензурно выругался в адрес главного тренера Михаила Кравца.
РИА Новости пишет, что это попало в трансляцию матча в Хабаровске. Он закончился со счетом 3:2 в пользу гостей.

Когда Наумов отъезжал от скамейки, он нецензурно обратился к Кравцу с просьбой «закрыть рот». \

Ранее сообщалось, что 52-летняя телеведущая Лера Кудрявцева сообщила в Telegram о расставании с супругом, 36-летним хоккеистом Игорем Макаровым.

В браке пара прожила 10 лет.

«Я ушла от мужа. Алкоголь — зло. Точка», — написала Лера Кудрявцева.
Кудрявцева и Макаров заключили брак в 2013 году. Пара растила дочь Марию, которой в августе 2023 года исполнилось 5 лет.

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#хоккей
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В Кашире проведут соревнования по хоккею с мячом в валенках
12 января 2024, 16:37

Фото: iStock/Olga Shefer

Соревнования по хоккею с мячом в валенках состоятся на стадионе «Энергетик» в подмосковной Кашире в субботу, 13 января, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Хоккей с мячом в валенках — это традиционная русская версия известной спортивной игры. Вместо коньков на ногах у спортсменов валенки и унты, а вместо шайбы используется теннисный мяч», — отмечается в сообщении.

Соревнования начнутся в три часа дня. Принять участие приглашают всех желающих.

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#кашира
#спорт
#хоккей
#соревнования
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На старт марафона «Лыжня в Лавру» выйдут не менее 1 тыс участников
12 января 2024, 16:12

Стартовала регистрация для участия в марафоне «Лыжня в Лавру», который пройдёт 23 февраля. Предполагается, что на старт выйдут более 1 тыс лыжников, сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.
«Марафон проходит по одному из главных паломнических маршрутов в России в Троице-Сергиеву Лавру. Участники буду состязаться на лыжной трассе в Пушкинском городском округе, созданной ещё в 1980 году. На маршруте можно увидеть такие достопримечательности, как село Радонеж, Хотьков монастырь, музеи-заповедники Абрамцево и Мураново», – уточнили в пресс-службе.
Стартово-финишный городок марафона разместится в деревне Нововоронино. Для участников будут доступны следующие дистанции протяжённостью 50, 25, 12,5, 3 и 1 км. Каждый лыжник, преодолевший дистанцию, получит памятную медаль.

Зарегистрироваться на один из самых популярных лыжных заездов и узнать условия участия в нём можно по ссылке.

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#спорт
#минспорт мо
#лыжи
#соревнования
#подмосковье
#московская область
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Журналист Франки назвал условие, при котором будет виден прогресс Миранчука
Журналист Франки: Говорить о прогрессе можно будет, когда он забьёт 10 мячей
12 января 2024, 15:50

Фото: istockphoto.com/XiXinXing

Журналист итальянского издания Tuttosport Массимо Франки высказался о неплохой игре полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, однако заметил, что прогресс у спортсмена всё же может наступить.
По его мнению, о прогрессе можно будет заявить тогда, когда игрок забьёт 10 мячей.

«В последних играх он играл неплохо. Но о прогрессе можно будет говорить, если Миранчук забьёт 10 мячей или отдаст столько же результативных передач. Пока не вижу поводов для обсуждения этого футболиста», — отметил в беседе с «РБ Спорт» Франки.

Известно, что 15 января в Бергамо в ближайшем туре Серии А «Аталанта» дома сыграет с «Фрозиноне».

Ранее российский агент Андрей Талаев сообщал, что полузащитники «Сочи» Кирилл Кравцов и Амир Батырев поедут на сборы с командой.

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#спорт
#футбол
#спортсмены
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Агент Талаев: Кравцов и Батырев поедут на сборы с «Сочи»
12 января 2024, 15:40

Фото: istockphoto.com/matimix

Российский агент Андрей Талаев сообщил, что полузащитники «Сочи» Кирилл Кравцов и Амир Батырев поедут на сборы с командой.
Он подчеркнул, что «Сочи» рассчитывает на этих игроков.

«Клуб рассчитывает на Кирилла и Амира, никаких проблем нет. Они уже познакомились с новым тренером, Морено провел беседы с каждым футболистом. Они поедут на сборы с «Сочи», – прокомментировал ситуацию в беседе с «РБ Спорт» Талаев.

Ранее стало известно о том, что «Барселона» в финале встретится с мадридским «Реалом», ранее обыгравшим в 1/2 финала мадридский «Атлетико» со счетом — 5:3. Отмечается, что «Барселона» и «Реал» встретятся на поле 14 января.

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#клуб
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#игры
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Мать сбежавшего фехтовальщика Биды ничего не знает о планах сына
12 января 2024, 12:03

Фото: istockphoto/PointImages

Мать фехтовальщика Сергея Биды Елена Гришина рассказала, что ничего не знает о планах сына и его супруги Виолетты выступать на Олимпиаде за сборную США.
«Я с ним не общалась. Никакой информации у меня нет», — сказала Елена Гришина.
Издание USA Today пишет, что Сергей Бида и бывший саблист российской сборной России Константин Лоханов планируют выступать за сборную США на Олимпиаде 2024 года в Париже. Виолетта Бида не сможет участвовать в Играх из-за беременности.

МВД России 26 декабря объявило супружескую пару в розыск. Им грозит до 10 лет тюрьмы.

Шпажисты являлись действующим офицером Росгвардии и действующей военнослужащей, участвовали в чемпионате США, не уведомив российскую сторону.

Шпажист Сергей Бида является серебряным призером Олимпийских игр в Токио — 2020 в командном турнире.

Виолетта Бида-серебряный призером чемпионата мира 2019 года в командной шпаге.

Ранее сообщалось, что российские шпажисты Сергей и Виолетта Бида и саблист Константин Лоханов планируют выступить за американскую сборную на Олимпийских играх 2024 года, которые пройдут в Париже.

USA Today пишет, что спортсменов поддерживают Олимпийский и Паралимпийский комитеты США, а также Федерации фехтования США. Организации направили письма в их поддержку, сообщает РИА Новости.

Адвокат Джек Винер, который представляет интересы россиян, рассказал, чтобы фехтовальщики стали гражданами США к ОИ, которые начнутся 26 июля, Сенату и Палате представителей нужно будет принять законопроект, а Джо Байден должен его подписать.

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Покинувшие РФ Бида и Лоханов хотят выступать за сборную США на ОИ
12 января 2024, 09:49

Фото: istockphoto/gorodenkoff

Российские шпажисты Сергей и Виолетта Бида и саблист Константин Лоханов планируют выступить за американскую сборную на Олимпийских играх 2024 года, которые пройдут в Париже.
USA Today пишет, что спортсменов поддерживают Олимпийский и Паралимпийский комитеты США, а также Федерации фехтования США. Организации направили письма в их поддержку, сообщает РИА Новости.

Адвокат Джек Винер, который представляет интересы россиян, рассказал, чтобы фехтовальщики стали гражданами США к ОИ, которые начнутся 26 июля, Сенату и Палате представителей нужно будет принять законопроект, а Джо Байден должен его подписать.

Ранее МВД РФ объявило в розыск семейную пару Виолетту и Сергея Биду. Они выступили летом прошлого года на чемпионате США по фехтованию в нейтральном статусе, не уведомив РФ. Из-за этого случая в отставку был отправлен старший тренер сборной РФ по шпаге Александр Глазунов.

Спортсменам может грозить от 5 до 10 лет тюрьмы за самовольное оставление части: они являются военнообязанными.

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#олимпиада
#спорт
#сша
#россия
#новости
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