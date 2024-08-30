Журова объяснила отказ украинца от фото с россиянином на Паралимпиаде

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
Депутат Госдумы и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова заявила, что украинские спортсмены отказываются фотографироваться с российскими из-за страха.
Так она прокомментировала ситуацию, когда украинца отказался от фото с россиянином на Паралимпиаде.
Ранее украинский пловец Александр Комаров не стал фотографироваться с россиянином Кириллом Пульвером на пьедестале почёта.
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«Все спортсмены просто боятся последствий и не хотят, чтобы их осуждало население в соцсетях. Это не спортивная история. Просто спортсмены понимают последствия. Они хотят приехать с медалями в качестве героев Украины. А если сфотографируются с нашими, то впечатление у людей испортится, их начнут осуждать, хотя это абсолютный бред», — пояснила в беседе с NEWS.ru Журова.
Ранее украинский пловец Александр Комаров не стал фотографироваться с россиянином Кириллом Пульвером на пьедестале почёта.
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Мелисса Тимофеева