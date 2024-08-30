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Журова объяснила отказ украинца от фото с россиянином на Паралимпиаде

30 августа 2024, 20:45
Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Депутат Госдумы и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова заявила, что украинские спортсмены отказываются фотографироваться с российскими из-за страха.
Так она прокомментировала ситуацию, когда украинца отказался от фото с россиянином на Паралимпиаде.

«Все спортсмены просто боятся последствий и не хотят, чтобы их осуждало население в соцсетях. Это не спортивная история. Просто спортсмены понимают последствия. Они хотят приехать с медалями в качестве героев Украины. А если сфотографируются с нашими, то впечатление у людей испортится, их начнут осуждать, хотя это абсолютный бред», — пояснила в беседе с NEWS.ru Журова.



Ранее украинский пловец Александр Комаров не стал фотографироваться с россиянином Кириллом Пульвером на пьедестале почёта.

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#паралимпийские игры
Попов допустил победу «Спартака» в матче с «Рубином»
30 августа 2024, 19:27

Фото: iStock/FotografieLink

Экс-игрок «Рубина» и сборной Казахстана Алексей Попов заявил, что в матче со «Спартаком», вероятнее всего, победа будет не за казанцами.
«Стихия «Рубина» — играть от обороны и пытаться поймать противника на контратаках. Главная задача «Спартака» — активно начать играть с первых минут, создавать моменты и не терять концентрацию до конца матча. В последнее время «Рубин» не разваливается, поэтому не думаю, что счёт будет крупный. Будет весёлая игра: со стороны «Спартака» будет много моментов, и, наверно, они выиграют, потому что команда намного сильнее», — высказался в беседе с Metaratings.ru Попов.

Ранее комментатор Константин Генич рассказывал об итогах матча «Спартака» и «Динамо» из Махачкалы в рамках Кубка России.

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Шубенков объяснил суперталант Дюплантиса
30 августа 2024, 19:16

Фото: iStock/Marko Rupena

Российский атлет и чемпион мира Сергей Шубенков заявил о том, что прыгун с шестом Арман Дюплантис обладает суперталантом.
«Арман – суперталант! Я бы сказал, что он талант среди всех талантов. Феноменальный персонаж просто. Не знаю, как он это делает. Мы сейчас живём в такое время, что можно просто порадоваться за такого парня. Видел также результаты в моей дисциплине», — поделился в беседе с Metaratings.ru Шубенков.

Он добавил, что этот спортсмен просто не может существовать без мирового рекорда.

Ранее вице-президент КХЛ Валерий Каменский комментировал решение «Спартака» назначить капитаном экс-игрока «Динамо» Андрея Миронова и отметил его лидерские качества.

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#спортсмен
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Чемпион мира по боксу провёл в Подмосковье занятие для ребят из Курской области
30 августа 2024, 13:39

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Мастер-класс по боксу провёл для детей, эвакуированных из Курской области, чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации WBA Gold (2021) Роман Андреев, спортивное мероприятие состоялось на территории детского оздоровительного лагеря «Родник» в Пушкинском городском округе, сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
«В мероприятии приняли участие свыше 140 детей, которые сейчас живут в пункте временного размещения. На мастер-классе Роман Андреев рассказал ребятам о своём спортивном пути и научил боксёрским приёмам. Кроме того, он раздал автографы и сфотографировался со всеми желающими», — говорится в сообщении.
Кроме того, для ребят было организовано любительское состязание «Русский шапочный бой».

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#пушкинский округ
#курская область
#бокс
#мастер-класс
#минспорта мо
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Подмосковные скейтеры завоевали 23 медали на чемпионате и первенстве России
30 августа 2024, 11:29

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Четыре золотых, восемь серебряных и одиннадцать бронзовых медалей завоевали спортсмены из Московской области на чемпионате и первенстве России по спидскейтингу, сообщает пресс-служба Минспорта Подмосковья.
«В команду Московской области вошёл 21 спортсмен. Десять медалей подмосковная сборная завоевала на чемпионате страны и ещё тринадцать — на соревнованиях национального первенства», — отмечается в сообщении.
Представитель Подмосковья Максим Гуцалов выиграл семь медалей чемпионата: золото в дисциплине «трек 1000 метров», а также два серебра и четыре бронзы в ряде других дисциплин. Призёрами чемпионата стали также Виктория Юденкова и Максим Таширев.

Награды первенства России в копилку подмосковной сборной принесли Маргарита Ручейкова. Фёдор Павлов, Алиса Филатова и Диана Махмудова, а Виктория Ручейкова завоевала сразу три высших награды.

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#минспорта мо
#московская область
#подмосковье
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Украинский пловец отказался фотографироваться с россиянином на Паралимпиаде
30 августа 2024, 11:23

Фото: istockphoto/PeopleImages

Украинский пловец Александр Комаров не стал фотографироваться с россиянином Кириллом Пульвером на пьедестале почёта. Оба стали призёрами финального заплыва на 200 метров вольным стилем в классе S5 на Паралимпиаде.
Российский пловец завоевал серебряные медали, а украинец стал бронзовым призёром, сообщает «Спортбокс.ру». По традиции спортсмены, занявшие призовые места, фотографируются вместе на пьедестале почёта. Российский пловец сделал совместный снимок с чемпионом соревнований Франческо Боччардо из Италии. На снимке пловцы стоят рядом. Украинский же спортсмен демонстративно держится в стороне, в заметном отдалении от них.

Паралимпиада в Париже завершится 8 сентября. Российским спортсменам разрешено соревноваться только в индивидуальных видах программы и в нейтральном статусе. Международный паралимпийский комитет (IPC) объявил о допуске к стартам 88 спортсменов из России.

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Семшов назвал идеальную команду для карьеры Дзюбы
29 августа 2024, 21:13

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Бывший футболист сборной России Игорь Семшов заявил, что для сохранения карьеры спортсмена Артёма Дзюбы идеальными вариантом стали бы «Химки».
«Этому клубу Артем точно поможет, «Химки» — удобный вариант, там собраны хорошие футболисты. «Химки» были бы для Дзюбы идеальным вариантом продолжения карьеры», — ответил в беседе с «РБ Спорт» Семшов.

Он также выразил уверенность в том, что у Дзюбы всё ещё есть шанс найти себя в какой-либо команде, есть силы для игры, и в этом плане всё зависит от желания и рвения самого футболиста.

Напомним, что последним клубом, за который выступал Дзюба, был московский «Локомотив», но там не стали продлевать контракт со спортсменом.

Ранее учредитель костромского «Спартака» Дмитрий Хотимский заявлял о том, что Артём Дзюба является гениальным футболистом, и клубу было бы интересно пригласить его.

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#игры
#футбол
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Булыкин прокомментировал новый формат Лиги чемпионов
29 августа 2024, 21:04

Фото: iStock/gorodenkoff

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин заявил, что новый формат Лиги чемпионов ещё лишь предстоит оценить.
«Надо посмотреть, как будет проходить первый розыгрыш Лиги чемпионов в новом формате. Только после этого можно будет сказать, стал ли турнир интересней. После текущего розыгрыша Лиги чемпионов можно будет сделать выводы», — ответил в беседе с Газета.ру Булыкин.

Подобное мнение выразил и бывший футболист «Локомотива» Динияр Билялетдинов о прогрессе полузащитника Алексея Батракова.

«Будем смотреть, перехваливать его не надо. Сейчас «Локомотив» идет на первом месте. Алексей играет ключевую роль, поэтому его вызов в сборную логичен. Надо, чтобы много ребят из «Локомотива» себя проявляли, тогда их будут вызывать в сборную. Надо смотреть на Батракова на дистанции всего сезона. К нему будет повышенное внимание, давление повысится», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Билялетдинов.

Ранее бывший президент «Зенита» Леонид Туфрин заявлял о проблемах «Зенита», которые выявились в матчах с «Химками», «Спартаком» и «Акроном».

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#футболист
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Подмосковный этап «Кросса нации» пройдёт 21 сентября в Шатуре
29 августа 2024, 20:23

Фото: пресс-служба Минспорта МО

В Шатуре 21 сентября состоится Всероссийский день бега в рамках «Кросса нации». Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
«Спортивный праздник проводится с 2004 года. Ежегодно он объединяет сотни тысяч любителей бега. Забег по традиции проходит в третью субботу сентября. Для всех любителей бега в Подмосковье организуют пять дистанций в зависимости от возраста и уровня подготовки: 1, 4, 6, 8 и 12 км», – говорится в сообщении.
Для участия в «Кроссе нации» в Шатуре необходимо заполнить форму. Завершится регистрация 19 сентября или после достижения лимита участников. Как подчеркнули в министерстве, групповая регистрация участников не предусмотрена.

Мероприятие будет проводиться 21 сентября по адресу: Московская область, городской округ Шатура, ул. Спортивная, д. 14, стадион «Энергия».

Регистрация участников начнётся в 8 утра, а церемония открытия стартует в 10:00.

«Кросс нации» проводится в соответствии с целями федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».

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На стадионе «Новые Химки» проведут фестиваль футбола для девочек
29 августа 2024, 16:47

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Российский футбольный союз проведёт в Химках футбольный фестиваль для девочек «Мы в игре. Лето с Фиксиками». Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта Московской области.
Фестиваль проходит четвёртый год подряд и объединяет около 40 городов России. В Подмосковье игры пройдут 8 сентября на стадионе «Новые Химки».

Стать участницей фестиваля может любая девочка в возрасте от 7 до 12 лет. Для этого нужно выбрать событие в своём городе и пройти регистрацию на сайте.
«За три предыдущих года более 6 тыс. девочек приняли участие в 55 фестивалях во всех регионах страны. Наши проекты направлены на популяризацию футбола среди детей. Мы видим, как растёт интерес девочек к футболу: число занимающихся с 2021 года выросло на 75%», – сказал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.
Для тех, кто уже тренируется в командах, будут организованы товарищеские турниры. Кроме того, юные футболистки смогут получить рекомендации от тренеров профессиональных клубов и академий.

Фестиваль пройдёт 8 сентября по адресу: Химки, улица Машинцева, 2. Начнётся он в 11 часов.

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#минспорта мо
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