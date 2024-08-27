Власти КНДР осудили своих атлетов за улыбку на фото с южнокорейцами на ОИ-2024

Фото: istockphoto/Mateescu Mugur
Северокорейских игроков в настольный теннис могут наказать за улыбку на олимпийском селфи с гражданами из Южной Кореи на ОИ-2024, передает Daily NK.
Как сообщил источник, имеются в виду спортсмены Ри Чон Сик и Ким Кым Ен. Чиновники из партии осудили атлетов, поскольку северокорейцы считают врагами южнокорейцев, причем врагами под номером один.
Отмечено, что все спортсмены-участники ОИ-2024 теперь пройдут трехэтапную идеологическую проверку в течение месяца. Она стартовала 15 августа по приезду участвующих в соревнованиях домой.
Общее селфи призеры КНДР, Южной Кореи и КНР сделали в конце июля, завоевав медали в состязаниях смешанных пар.
Читайте также:
Стадион «Русич» в Ликино-Дулёве ждёт реконструкция
Ученицу олимпийской чемпионки Липницкой дисквалифицировали за допинг
«Чеховские медведи» завоевали медаль турнира SEHA – Gazprom League
Отмечено, что все спортсмены-участники ОИ-2024 теперь пройдут трехэтапную идеологическую проверку в течение месяца. Она стартовала 15 августа по приезду участвующих в соревнованиях домой.
Общее селфи призеры КНДР, Южной Кореи и КНР сделали в конце июля, завоевав медали в состязаниях смешанных пар.
Читайте также:
Стадион «Русич» в Ликино-Дулёве ждёт реконструкция
Ученицу олимпийской чемпионки Липницкой дисквалифицировали за допинг
«Чеховские медведи» завоевали медаль турнира SEHA – Gazprom League
Никита Кротов