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Власти КНДР осудили своих атлетов за улыбку на фото с южнокорейцами на ОИ-2024

27 августа 2024, 11:29
Фото: istockphoto/Mateescu Mugur

Фото: istockphoto/Mateescu Mugur

Северокорейских игроков в настольный теннис могут наказать за улыбку на олимпийском селфи с гражданами из Южной Кореи на ОИ-2024, передает Daily NK.
Как сообщил источник, имеются в виду спортсмены Ри Чон Сик и Ким Кым Ен. Чиновники из партии осудили атлетов, поскольку северокорейцы считают врагами южнокорейцев, причем врагами под номером один.

Отмечено, что все спортсмены-участники ОИ-2024 теперь пройдут трехэтапную идеологическую проверку в течение месяца. Она стартовала 15 августа по приезду участвующих в соревнованиях домой.



Общее селфи призеры КНДР, Южной Кореи и КНР сделали в конце июля, завоевав медали в состязаниях смешанных пар.

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#мир
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#олимпиада 2024
#кндр
#южная корея
#спортсмены
#новости
Новый ФОК в Раменском откроют до конца года
27 августа 2024, 11:46

Фото: пресс-служба администрации Раменского г.о.

Физкультурно-оздоровительный комплекс «Борисоглебский» с бассейном и залом для бадминтона строят на улице Махова в Раменском, открыть новый спортивный объект планируется в конце текущего года. Ход работ проверил замглавы Раменского городского округа Владимир Каменских, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«В настоящее время строители армируют несущие балки, занимаются кирпичной кладкой наружных стен бассейна, перегородок, внутренних стен, а также шахт и парапетов на крове. Кроме того, ведётся устройство холодного водоснабжения и бытовой и хозяйственной канализации», — говорится в сообщении.
Общая площадь ФОКа составит более 3,5 тыс. квадратных метров. В здании будет 25-метровый бассейн, зал для игры в бадминтон на шесть кортов, а также тренажёрный зал и зал для бокса.

ФОК возводят при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьёва в рамках реализации национального проекта «Демография».

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#нацпроекты
#спорткомплекс
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Стадион «Русич» в Ликино-Дулёве ждёт реконструкция
27 августа 2024, 10:36

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО

Реконструкцию стадиона «Русчи» вместимостью 1,1 тыс. мест планируют провести в Ликино-Дулёве Орехово-Зуевского городского округа, подряд на проведение работ выставлен на электронные торги, извещение об этом размещено в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Подрядчик должен будет реконструировать стадион, расположенный по адресу: город Ликино-Дулёво, улица 2 Пятилетки, дом №1, и поставить туда всё оборудование, необходимое для эксплуатации спортивного объекта. Работы планируется завершить в 2026 году», — говорится в сообщении.
Начальная цена лота составляет 699 миллионов 918 тысяч 641 рубль 35 копеек. Заявки принимаются до 10 сентября. Работы будут финансироваться из бюджета Московской области.

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#ликино-дулёво
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#реконструкция
#комитет по конкуретной политике мо
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Ученицу олимпийской чемпионки Липницкой дисквалифицировали за допинг
Ученица Липницкой Горобченко дисквалифицирована на пять лет из-за допинга
27 августа 2024, 10:28

Фото: iStock/KinoMasterskaya

Фигуристка Варвара Горобченко получила дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. Об этом говорится на официальном сайте Российского антидопингового агентства.
Уточняется, что спортсменку отстранили на 5 лет. Дисквалификация начинается с 15 мая 2023 года и завершится 14 мая 2028 года.

В пробе Горобченко были найдены мельдоний и сибутрамин. Фигуристка работала под руководством олимпийской чемпионки-2014 в командном турнире Юлии Липницкой. Занятия проходят в академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

Напомним, 29 января Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал российскую фигуристку Камилу Валиеву на 4 года за нарушение антидопинговых правил.

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#спорт
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«Чеховские медведи» завоевали медаль турнира SEHA – Gazprom League
27 августа 2024, 10:17

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Бронзовую медаль турнира SEHA – Gazprom League выиграли гандболисты подмосковного клуба «Чеховские медведи», сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
«В матче за третье место команда «Чеховские медведи» сразилась с игроками греческого клуба АЕК и победила со счётом 26:24 (16:13)», — говорится в сообщении.
Отмечается, что счёт открыла греческая команда. Представители Подмосковья сумели быстро отыграться, но в начале встречи были в роли догоняющих. Однако уже в первом тайме они изменили ход игры и вырвались вперёд. В ходе матча инициатива ещё несколько раз переходила то к одной, то к другой команде, но в результате «Чеховские медведи» доказали своё превосходство и получили заслуженную медаль.

Игры финала SEHA — Gazprom League проходили в городе Болу в Турции.

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#гандбол
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Суд обязал вратаря «ПСЖ» выплачивать четверть дохода на содержание дочери
26 августа 2024, 19:47

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Московский городской суд оставил в силе решение Никулинского суда Москвы. Согласно ему, голкипер французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» и сборной России Матвей Сафонов обязан выплачивать бывшей жене 25% всех доходов на содержание дочери.
Клуб, являющийся лидером французского футбола, объявил о подписании контракта с 25-летним российским вратарём 14 июня, напоминает ТАСС. По данным СМИ, сумма контракта составляет 20 миллионов евро. Тогда же появилась информация, что игроку закрыт выезд из России из-за долгов по алиментам. 20 июня запрет на выезд Сафонова был снят. Приставы взыскали с футболиста почти 60 миллионов рублей задолженности.

В «ПСЖ» основным вратарём является итальянец Джанлуиджи Доннарума. Сафонов пока не провёл за новый клуб ни одного официального матча. Не исключено, что он будет играть за парижан только в Кубке Франции и еврокубках, как это практикуется во многих зарубежных командах.

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Злодеев поделился впечатлениями по итогу Кубка Блинова
26 августа 2024, 19:45

Фото: iStock/Anton Vierietin

Нападающий «Авангарда» Дмитрий Злодеев подвёл итоги Кубка Блинова и отметил положительные впечатления от соревнований.
«Впечатления от турнира положительные. Отработали на играх то, что делали на тренировках. В каких-то матчах мы проиграли. Но главное, что у нас был прогресс от игры к игре. Каждый понимает, что предсезонные игры закончились. К первому матчу чемпионата надо быть готовым на 100%. Атмосфера на турнире была потрясающая, благодарю болельщиков», – рассказал в беседе с «РБ Спорт» Злодеев.

Он подчеркнул, что на каждой игре чувствовалась поддержка зрителей, что очень ценно.

Ранее нападающий «Авангарда» Марк Верба заявил о том, что лидер команды Владимир Ткачев обладает уникальным талантом.

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#спорт
#лидер
#игры
#хоккей
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Верба заявил об уникальном таланте Ткачева
26 августа 2024, 19:36

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Нападающий «Авангарда» Марк Верба заявил о том, что лидер команды Владимир Ткачев обладает уникальным талантом.
Так он прокомментировал и охарактеризовал игру спортсмена.

«За счёт таланта и колоссального количества работы. По мне, это тот хоккеист, который отличается в плане одарённости от всех остальных. Такие рождаются иногда. Он видит какие-то вещи немножко по-другому, нежели мы. Для него все это дается легче. Там, где я не вижу какой-то передачи, он видит три. Поэтому он действительно талант и работоспособный парень», — ответил в беседе с «РБ Спорт» Верба.

Ранее сообщалось, что хоккейный клуб «Вегас» совершил обмен, отправив российского защитника Даниила Мироманова в канадский «Калгари», а взамен получив американского защитника Ноа Хэнифина.

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#спорт
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#игры
#хоккей
#таланты
#спортсмены
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Балахнин объяснил победу «Локомотива» над «Ростовом»
26 августа 2024, 19:26

Фото: iStock/gorodenkoff

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин заявил, что победа «Локомотива» над «Ростовом» была предсказуемой, поскольку игроки первых были быстрее и в определённом смысле опаснее.
«Я говорил, что «Локомотив» будет фаворитом. Он сейчас выглядит очень прилично и полностью переиграл «Ростов». Москвичи были быстрее, опаснее, больше угрожали воротам и выглядели интереснее соперников. На мой взгляд, «Локомотив» выиграл по делу», — прокомментировал в беседе с Газета.ру Балахнин.

А вот бывший главный тренер сборной России Валерий Непомнящий высказал некоторые опасения по поводу команды.

«Несмотря на то, что «Локомотив» взлетел на первую строчку, я вижу, что там у скамейки нет глубины. Быть первым до десятого тура — это не совсем необычное дело. Что касается молодёжи, то их слабой стороной является нестабильность, опытные же игроки могут держать один уровень. Поэтому я боюсь, что в «Локомотиве» рано или поздно игроки начнут выпадать из состава», — объяснил в беседе с Metaratings.ru Непомнящий.

Ранее Сергей Балахнин заявил о закономерности лидерства «Локомотива» в РПЛ, так как команда показывает хорошую игру.

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#тренер
#рпл
#футбол
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Балахнин объяснил закономерность лидерства «Локомотива» в РПЛ
26 августа 2024, 19:15

Фото: iStock/WorSangJun

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин заявил о закономерности лидерства «Локомотива» в РПЛ, так как команда показывает хорошую игру.
«Лидерство «Локомотива» закономерно, они играют хорошо. Но это стечение обстоятельств — в другом матче играли «Спартак» и «Зенит», где петербуржцы потеряли очки. Но «Локомотив» действительно выглядит прилично. Даже лишившись нескольких ведущих футболистов, они не потеряли своей игры и не утратили свежести», — прокомментировал в беседе с Газета.ру Балахнин.

До этого бывший руководитель академии «Локомотива» Владимир Кузьмичёв усомнился в уходе из команды Алексея Батракова.

«Уверен, что в ближайшее время трансфера Батракова из «Локомотива» не произойдёт. Игрок с шести лет находится в системе «Локомотива» и для него это первый сезон в основе, и мы увидим нового лидера команды», — пояснил в беседе с Metaratings.ru Кузьмичёв.

Ранее бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой заявлял, что интрига в РПЛ появится в том случае, если «Спартак» одержит победу в матче с «Зенитом».

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#лидерство
#рпл
#игры
#футболист
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