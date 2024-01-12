Мать сбежавшего фехтовальщика Биды ничего не знает о планах сына

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Мать фехтовальщика Сергея Биды Елена Гришина рассказала, что ничего не знает о планах сына и его супруги Виолетты выступать на Олимпиаде за сборную США.
«Я с ним не общалась. Никакой информации у меня нет», — сказала Елена Гришина.Издание USA Today пишет, что Сергей Бида и бывший саблист российской сборной России Константин Лоханов планируют выступать за сборную США на Олимпиаде 2024 года в Париже. Виолетта Бида не сможет участвовать в Играх из-за беременности.
Шпажисты являлись действующим офицером Росгвардии и действующей военнослужащей, участвовали в чемпионате США, не уведомив российскую сторону.
Шпажист Сергей Бида является серебряным призером Олимпийских игр в Токио — 2020 в командном турнире.
Виолетта Бида-серебряный призером чемпионата мира 2019 года в командной шпаге.
Ранее сообщалось, что российские шпажисты Сергей и Виолетта Бида и саблист Константин Лоханов планируют выступить за американскую сборную на Олимпийских играх 2024 года, которые пройдут в Париже.
USA Today пишет, что спортсменов поддерживают Олимпийский и Паралимпийский комитеты США, а также Федерации фехтования США. Организации направили письма в их поддержку, сообщает РИА Новости.
Адвокат Джек Винер, который представляет интересы россиян, рассказал, чтобы фехтовальщики стали гражданами США к ОИ, которые начнутся 26 июля, Сенату и Палате представителей нужно будет принять законопроект, а Джо Байден должен его подписать.
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