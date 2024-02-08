Золото зимнего Кубка по теннису в Красногорске завоевали юниоры из Москвы и Челябинска

Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск
«Юниорки: первое место — Полина Вимба (Москва), второе — София Найдёнова (Москва), третье — Юлия Борщёва (Воронеж). Среди юниоров первым стал Илья Гришков (Челябинск), вторым — Александр Кличников из Москвы, третьим — Владимир Чураков, также представляющий Москву», — говорится в сообщении.В церемонии награждения принял участие глава Федерации тенниса России, член МОК, капитан сборной команды России по теннису Шамиль Тарпищев. Он напомнил юным спортсменам, что в теннисе нет проигравших, и любое поражение следует воспринимать как учёбу, чтобы расти над собой и идти вперёд.
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