Академия туризма в Химках отметила 55-летие торжественным концертом

Фото: пресс-служба администрации г. о. Химки
Российская международная академия туризма городского округа Химки отметила 55-летие. В честь юбилея провели торжественный концерт, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Ежегодно вуз выпускает более 700 специалистов, а за более чем полувековую историю академия выпустила 55 тыс. человек. Накануне юбилея академия удостоена благодарности председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко.
Среди гостей праздничного концерта были министр образования Московской области Артём Охрименко, председатель Совета депутатов городского округа Химки Сергей Малиновский, артист Большого театра Дмитрий Абрамов. Также РМАТ принята поздравления коллег из Франции, Мадрида, Испании.
Российская международная академия туризма – ведущий туристский вуз. Его выпускники заняты в сфере гостиничного бизнеса, возглавляют крупные отели и туристические компании. Так, студент академии Илья Уманский стал президентом Российского Союза туриндустрии.
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«Сегодня Российская международная академия туризма вносит неоценимый вклад в развитие российской индустрии гостеприимства. Желаю новых успехов и реализации всех намеченных планов и идей», – сказал глава Химок Дмитрий Волошин.
Среди гостей праздничного концерта были министр образования Московской области Артём Охрименко, председатель Совета депутатов городского округа Химки Сергей Малиновский, артист Большого театра Дмитрий Абрамов. Также РМАТ принята поздравления коллег из Франции, Мадрида, Испании.
Российская международная академия туризма – ведущий туристский вуз. Его выпускники заняты в сфере гостиничного бизнеса, возглавляют крупные отели и туристические компании. Так, студент академии Илья Уманский стал президентом Российского Союза туриндустрии.
«Когда я пришла сюда учиться много лет назад, здесь был основной маленький учебный корпус. Он был очень уютный, камерный. Есть вузы с большими зданиями, но всегда было ощущение, что именно в этом маленьком учебном заведении – большое окно в мир», – поделилась выпускница РМАТ Светлана Ануфриенко.В Российскую международную академию туризма приезжают учиться абитуриенты из других регионов и стран. В этом году в вуз поступили ребята из Химок, Зеленограда, с Дальнего Востока, Сахалина и из Белоруссии. В обучении студентов задействованы около 300 научно-педагогических работников.
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Лора Луганская