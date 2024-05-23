Радио1
Главная / Новости / Туризм/ Академия туризма в Химках отметила 55-летие торжественным концертом

Академия туризма в Химках отметила 55-летие торжественным концертом

23 мая 2024, 19:17
Фото: пресс-служба администрации г. о. Химки

Фото: пресс-служба администрации г. о. Химки

Российская международная академия туризма городского округа Химки отметила 55-летие. В честь юбилея провели торжественный концерт, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Ежегодно вуз выпускает более 700 специалистов, а за более чем полувековую историю академия выпустила 55 тыс. человек. Накануне юбилея академия удостоена благодарности председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко.
«Сегодня Российская международная академия туризма вносит неоценимый вклад в развитие российской индустрии гостеприимства. Желаю новых успехов и реализации всех намеченных планов и идей», – сказал глава Химок Дмитрий Волошин.


Среди гостей праздничного концерта были министр образования Московской области Артём Охрименко, председатель Совета депутатов городского округа Химки Сергей Малиновский, артист Большого театра Дмитрий Абрамов. Также РМАТ принята поздравления коллег из Франции, Мадрида, Испании.

Российская международная академия туризма – ведущий туристский вуз. Его выпускники заняты в сфере гостиничного бизнеса, возглавляют крупные отели и туристические компании. Так, студент академии Илья Уманский стал президентом Российского Союза туриндустрии.
«Когда я пришла сюда учиться много лет назад, здесь был основной маленький учебный корпус. Он был очень уютный, камерный. Есть вузы с большими зданиями, но всегда было ощущение, что именно в этом маленьком учебном заведении – большое окно в мир», – поделилась выпускница РМАТ Светлана Ануфриенко.
В Российскую международную академию туризма приезжают учиться абитуриенты из других регионов и стран. В этом году в вуз поступили ребята из Химок, Зеленограда, с Дальнего Востока, Сахалина и из Белоруссии. В обучении студентов задействованы около 300 научно-педагогических работников.

Читайте также:

Глава Химок Волошин принял участие в акции «Лес будущего»

В Химках завершаются работы по капитальному ремонту дорог округа

Около 1,4 тыс. химкинских школьников будут в этом году сдавать ЕГЭ
#дмитрий волошин
#химки
#туризм
#образование
#подмосковье
#московская область
Ресторатор Колесников раскрыл современное состояние домов отдыха в России
23 мая 2024, 19:25

Фото: iStock/vladimir soldatov

Вице-президент Гильдии рестораторов и отельеров Сергей Колесников заявил, что сейчас домов отдыха советского образца как таковых нет, однако некоторые гостиницы и отели могут так называть.
«Как бы не назывались отели, это просто названия средств размещения. Дом отдыха или загородный отель. Кто-то предпочитает их называть «загородный отель», эко-отель. Это маркетинговая составляющая. Как таковых домов отдыха сегодня не существует», – пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Колесников.

Вместе с тем, напомнил эксперт, любые гостиницы и отели подпадают под официальную государственную сертификацию.

До этого глава управления по туризму Египта Амр Элькади заявлял, что отели в Египте не планируют отказываться от системы «все включено».

Читайте также:

ФССП потребовала передать часть отеля Four Seasons у Кремля государству

В Египте рассказали о планах насчёт системы «все включено» в отелях

Весной 2024 года внутренний туризм в России вырос на 25% — Ostrovok.ru
#туризм
#эко
#дом
#гостиницы
#отель
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Норвегия запретит въезд для российских туристов
Норвегия запретит въезд для российских туристов с 29 мая
23 мая 2024, 08:44

Фото: iStock/Derek Brumby

Норвегия ужесточит ограничения на въезд для российских туристов. Данные следуют из пресс-релиза, который опубликован на сайте норвежского правительства.
Уточняется, что с 29 мая текущего года россиянам, которые приезжают в Норвегию в туристических и «иных целях не первостепенной важности», будет отказано во въезде в страну при пересечении границы. Данные ограничения распространяются также на категории лиц, получивших визу от других государств Шенгенского соглашения.

Под исключение попадают те граждане, кто приезжает в гости к проживающим в Норвегии близким родственникам, а также на работу или учебу. Отмечается, что норвежское правительство внимательно следит за ситуацией на границе.

Читайте также:

Российский блогер-путешественник Бондарев попал в реанимацию после аварии в Мексике

Финский министр Ранне призвала отказаться от «царской» железнодорожной колеи

Задержанный в Норвегии «бразилец» признался, что он россиянин
#соглашения
#правительство
#данные
#ограничения
#норвегия
#туристы
#россияне
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Около 150 школьников собрались на туристский слёт на Левковской поляне
21 мая 2024, 22:03

Фото: пресс-служба администрации г. о. Пушкинский

На Левковской поляне провели 48-й туристский слёт городского округа Пушкинский. В нём участвовали местные школьники, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
«Участникам необходимо было пройти несколько этапов соревнований – спортивное ориентирование, полосу препятствий. Помимо этого, жюри оценивало порядок в палатках и в лагере, то, как хранятся пища и вода, собирается ли мусор, есть ли в лагере медикаменты. Была представлена и художественная часть программы», – говорится в сообщении.
Как отметили в администрации, всего на слёт собрались порядка 150 человек.

Читайте также:

Более 180 жителей Ивантеевки прошли выездную диспансеризацию

​В Пушкинском совершенствуют алгоритм реагирования на аварийные заявки

Турнир «Живая сталь» собрал в Пушкинском более 40 спортсменов-любителей

#пушкинский округ
#дети
#школьники
#туристы
#соревнования
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Перечислены самые интересные туристические места Земли для всей семьи
Турагент Гажиенко рекомендовал Китай, Италию и Камбоджу
17 мая 2024, 15:46

Фото: iStock/axz66

Турагент, владелец турагентства Тариел Гажиенко заявил, что наиболее интересным для посещения всей семьёй странами являются Турция, Китай, Камбоджа и Италия.
В Турции он рекомендовал посетить Эгейское побережье, проехать по маршруту Демре — Мира — Кекова, а также побывать в древнем Эфесе. Что касается Китая, то здесь интересными могут быть Великая Китайская стена, окрестности Пекина и Шанхая. Камбоджа же может удивить древним городом Ангкор Ват.

«Жемчужиной же Италии я бы назвал Флоренцию, колыбель эпохи Возрождения. Здесь жили и творили самые знаменитые итальянские художники — от Леонардо да Винчи до Рафаэля и Микеланджело», — добавил в беседе с «Вечерней Москвой» Гажиенко.

А в Лапландском заповеднике Мурманской области разработали новый полночный экомаршрут. Отмечается, что экскурсии будут проводиться ночью.

«Туристы получат возможность провести больше времени в тундре, увидеть северных животных в их естественной среде обитания», – пояснила в беседе с RuNews24 замдиректора заповедника по туризму и рекреации Юлия Фишер.

Ранее в пресс-службе сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок» сообщили о росте спроса среди россиян на отдых за рубежом на июнь на 57%.

Читайте также:

Россияне стали больше интересоваться отдыхом в Японии

Стоимость услуг турагентств выросла в России за год

Россиянам раскрыли самый бюджетный вариант отдыха на вторые майские
#отдых
#экскурсии
#туристы
#страны
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Россияне стали больше интересоваться отдыхом в Японии
Спрос на отдых за рубежом на июнь среди россиян резко вырос
15 мая 2024, 18:38

Фото: iStock/DoctorEgg

В пресс-службе сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок» сообщили о росте спроса среди россиян на отдых за рубежом на июнь на 57%.
Специалисты выделили рост интереса к турам в Японию.

«Спросу способствовало снятие ограничений на въезд для туристов. Это также позволило Японии войти в топ-10 востребованных направлений на июнь, в прошлом году она была на 15-м месте в аналогичном рейтинге», — прокомментировали в беседе с Газета.ру в пресс-службе сервиса.

Ранее в пресс-службе аналитического ресурса «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД» провели исследование и выяснили, что цены на услуги туристических агентств в России за год выросли на 20%.

Читайте также:

Стоимость услуг турагентств выросла в России за год

Россиянам раскрыли самый бюджетный вариант отдыха на вторые майские

Российские арендодатели стали чаще сдавать жильё туристам с животными
#япония
#туризм
#россияне
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Стоимость услуг турагентств выросла в России за год
14 мая 2024, 18:02

Фото: iStock/ronstik

В пресс-службе аналитического ресурса «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД» провели исследование и выяснили, что цены на услуги туристических агентств в России за год выросли на 20%.
Уточняется, что в этом году россияне пользовались услугами таких компаний чаще, чем в прошлом. Наиболее популярным вариантом отдыха в России стал Краснодарский край.

«На фоне развития инфраструктуры для отдыхающих и сервиса, турпоток в Краснодарский край растёт, обеспечивая в том числе заполнение как крупных гостиниц, так и различных малых форматов отелей, глэмпингов и других локаций», — пояснили в беседе с Газета.ру турэксперты.

Ранее вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян заявлял, что наиболее бюджетным вариантом путешествия на вторые майские праздники может стать Золотое кольцо.

Читайте также:

Россиянам раскрыли самый бюджетный вариант отдыха на вторые майские

Российские арендодатели стали чаще сдавать жильё туристам с животными

Россияне пожаловались на рост цен на отдых в стране
#отдых
#россияне
#краснодарский край
#путешествия
#цены
#туризм
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Россиянам раскрыли самый бюджетный вариант отдыха на вторые майские
Турэксперт Мкртчян рекомендовал посмотреть Золотое кольцо на вторые майские
08 мая 2024, 17:07

Фото: iStock/saiko3p

Вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян заявил, что наиболее бюджетным вариантом путешествия на вторые майские праздники может стать Золотое кольцо.
«Можно съездить во Владимир, Суздаль, Углич, а жить в недорогих гостиницах: сейчас вполне реально найти номер за 4 тыс. рублей в сутки», — пояснил в беседе с «Москвой 24» Мкртчян.

А заместитель гендиректора СК «Росгосстрах Жизнь» Наталья Белова рекомендовала для экономии средств планировать летние путешествия заранее.

«Начните с финансового планирования: определите категории обязательных расходов, приоритеты на время отпуска, изучите отзывы о месте отдыха, чтобы узнать, какие траты могут вас ждать. Не забудьте про страхование путешественников, даже если поездка по России. Учтите расходы на развлечения и досуг, предусмотрите, чтобы по возвращению у вас оставались деньги», — пояснила в беседе с «Известиями» Белова.

Ранее опрос показал, что большинство россиян планирует провести летний отпуск на территории России.

Читайте также:

Российские арендодатели стали чаще сдавать жильё туристам с животными

Россияне пожаловались на рост цен на отдых в стране

Стало известно, где большинство россиян проведёт летний отпуск
#деньги
#отпуск
#отдых
#расходы
#путешествия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Российские арендодатели стали чаще сдавать жильё туристам с животными
02 мая 2024, 17:38

Фото: iStock/humonia

В России арендодатели стали чаще соглашаться сдавать жильё людям, путешествующим с животными.
То же касается и аренды для туристов с детьми.

Так, число посуточных объектов, доступных для бронирования с животными, за год выросло на 10%, с детьми – на 8%.

«При путешествии с детьми в большинстве случаев выбор посуточных квартир и загородного жилья не отличается от того, как если бы в объекте размещения были только взрослые. Другое дело — поездки с животными. К путешествию с питомцами стоит подойти более ответственно и заранее забронировать места размещения», — отметил в беседе с Газета.ру руководитель направления «Авито Путешествия» Артем Кромочкин.

Ранее опрос показал, что большинство россиян планирует провести летний отпуск на территории России.

Читайте также:

Россияне пожаловались на рост цен на отдых в стране

Стало известно, где большинство россиян проведёт летний отпуск

Стало известно, куда россияне отправятся отдыхать на майские праздники
#отпуск
#отдых
#россияне
#путешествия
#животные
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Россияне пожаловались на рост цен на отдых в стране
Webbankir: почти все россияне заметили рост цен на отдых в России
27 апреля 2024, 12:11

Фото: iStock/demerzel21

Многие россияне заявили, что заметили увеличившуюся стоимость отдыха в России. Такие данные следуют из опроса финансовой онлайн-платформы Webbankir.
Результаты опроса опубликовала «Газета.Ru». Согласно полученным данным, 93,8% опрошенных россиян заметили рост цент на отдых в стране. При этом 67,7% из них утверждают, что поездки по стране подорожали из-за значительной инфляции. При этом 4,5% респондентов не увидели изменения цен, а 1,7% и вовсе считают, что цены снизились.

48,8% опрошенных отметили, что стоимость поездки зависит от места путешествия.

При этом россияне считают, что качество услуг в сфере российского туризма выросло за последние три года. Так считают 74,2% опрошенных. 80% заметили увеличение выбора направлений для туризма.

Опрос провели в апреле текущего года. Всего опросили 1500 совершеннолетних россиян из разных регионов страны.

Читайте также:

Стало известно, где большинство россиян проведёт летний отпуск

Стало известно, куда россияне отправятся отдыхать на майские праздники

Авиакомпания Turkish Airlines остановила продажи билетов в Мексику из России
#изменения
#качество
#отдых
#опрос
#цены
#страны
#рост
#россияне
#поездки
#путешествия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф