Глава Химок Волошин принял участие в акции «Лес будущего»

Фото: пресс-служба администрации городского округа Химки
В городском округе Химки прошла масштабная экологическая акция «Лес будущего». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Химки.
Центральной площадкой проведения акции стал центр Старых Химок на улицах Калинина и Чапаева.
В акции «Лес будущего» приняли участие жители округа депутат Мособлдумы Михаил Раев, председатель Совета депутатов Химок Сергей Малиновский, ветераны Великой Отечественной войны, семьи участников СВО, активисты «Единой России» и волонтеры.
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«Четыре десятка лип и каштанов мы высадили в самом центре Старых Химок — одной из самых популярных и любимых прогулочных зон у химчан. Ежегодно акция объединяет тысячи неравнодушных жителей. Химчане выходят на площадки целыми семьями. Все вместе мы делаем вклад в озеленение любимого города», — отметил глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.
В акции «Лес будущего» приняли участие жители округа депутат Мособлдумы Михаил Раев, председатель Совета депутатов Химок Сергей Малиновский, ветераны Великой Отечественной войны, семьи участников СВО, активисты «Единой России» и волонтеры.
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Мира Полтева