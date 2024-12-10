Бесплатные экскурсии по городам Подмосковья посетили свыше 400 школьников

Фото: пресс-служба Минобразования МО
Более 400 школьников Московской области побывали на бесплатных экскурсиях в городских округах Красногорск, Королёв, Балашиха и Коломна. Среди них – активисты общественных организаций, учащиеся с высокой успеваемостью, дети из семей в трудной жизненной ситуации, а также дети участников СВО. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минобразования.
«Школьники из Красногорска побывали в Музее-заповеднике «Архангельское», узнали историю усадьбы, осмотрели Каретную галерею князей Юсуповых, погуляли по Императорским аллеям. Ребята также посетили Музей техники Вадима Задорожного. Учащиеся из Королёва расписали подносы на Жостовской фабрике, узнали об истории промысла», – отметили в ведомстве.Школьники из Балашихи ознакомились с производством мороженого на Богородском хладокомбинате, а обучающиеся Коломны посетили Музей боевой славы.
После экскурсий детям предложили квест-опрос, который помог закрепить полученные знания и стимулировал интерес к изучению родного края.
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Лора Луганская