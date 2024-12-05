Каширские долголеты осмотрели достопримечательности подмосковного Чехова

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира
Экскурсию в Чехов провели для членов каширского отделения клуба «Активное долголетие», гости осмотрели местные музеи и святыни, сообщает пресс-служба администрации городского округа Кашира.
«В программу экскурсии вошло посещение Музея памяти Лопасненского края, где посетителям рассказали о битве при Молодях, в которой русские войска дали отпор армии крымского хана, а также о народных рукоделиях и музыке», — говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира
Каширяне также посетили Вознесенскую Давидову пустынь, в которой находится храм с мощами более 200 святых. А завершилась экскурсия в музее-заповеднике А.П. Чехова «Мелихово».
Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира
В администрации округа напомнили, что принять участие в мероприятиях программы «Активное долголетие» могут женщины с 55 лет и мужчины с 60 лет.
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