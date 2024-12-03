В Подмосковье в музее «Зоя» отметили День юного героя

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области
В Московской области 29 ноября отметили День юного героя. Торжественные мероприятия проходили в музейном комплексе «Зоя» в Рузском городском округе, посвящённом жизни и подвигу Зои Космодемьянской, первой женщины, удостоенной звания Героя Советского Союза, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
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