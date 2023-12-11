Блогерша из РФ узнала у знакомого американца о трех раздражающих его вещах в США

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Блогерша из России поговорила со знакомым американцем и спросила, какие три вещи его больше всего раздражают в США. Об этом она рассказала в своём блоге «Тут вам не там» на платформе «Дзен».
По словам иностранца, в США нет свободы действия и свободы слова.
Он добавил, что раздражающей особенностью также является отсутствие на его родине безопасности.
Помимо этого, иностранец пожаловался на еду в Соединённых Штатах — не полезную и «будто пластмассовую».
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«Знаешь, что меня очень злит в этой стране? Что мы не можем выходить на улицу и осуждать Израиль за его действия в отношении Палестины», — процитировала девушка слова американца.
«Всегда ощущал себя в большей безопасности в других странах. Слишком уж много здесь происшествий», — поделился мужчина.
Помимо этого, иностранец пожаловался на еду в Соединённых Штатах — не полезную и «будто пластмассовую».
«Я был в других странах, поэтому могу сравнить. Это совершенно другое качество! Чувствуешь, что хлеб настоящий, а не сделанный из непонятно чего. Мясо вкусное», — отметил он.
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Диана Аванесян