Опрос: Почти треть россиян планирует поездки на Новый год

Фото: istockphoto.com/Valerii Apetroaiei
Опрос финансовой онлайн-платформы Webbankir показал, что на новогодние праздники 28,9% россиян планируют отправится в путешествие.
Большинство из тех, кто планирует встретить Новый год не дома, планирует экскурсионные туры по России. Далее по популярности следуют российские горнолыжные и морские курорты, и лишь 2,4% респондентов хотят отдохнуть на пляжном курорте за рубежом.
Как передаёт Газета.ру, 71,1% респондентов ответили, что намерены новогодние праздники провести дома.
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«Популярность почти всех видов туризма заметно выросла, за исключением отечественных морских курортов, чья доля за год осталась стабильной. Самый распространенный формат новогодней поездки у россиян – визит к родственникам или друзьям. Почти столь же популярны поездки за город. Эта доля по сравнению с прошлым годом практически не изменилась. Остальные участники пока не определились с планами», — отметили в пресс-службе платформы.
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Мелисса Тимофеева