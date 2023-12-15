Комик Долгополов, переехавший в Германию, пожаловался на цены и налоги

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Стендап-комик Александр Долгополов, который переехал в Германию, жалуется на высокие цены и большие налоги в Берлине.
Об этом он рассказал в разговоре с юмористами Михаилом Шацем (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) и Гариком Оганисяном. Видео доступно на YouTube.
По словам Долгополова, в Берлине очень дорогое жилье.
Telegram-каналу SHOT пишет, что Незлобин с семьей уехал из Россию после начала СВО на Украине. В конце октября 2023 года он продал двухкомнатную квартиру в Тверском районе Москвы. Она находится в доме, который был построен на улице Каретный ряд по спецпроекту для работников Большого театра.
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По словам Долгополова, в Берлине очень дорогое жилье.
«Квартира, в которой я живу, — это мое самое дорогое жилье в жизни. Это маленькая однушка, очень маленькое жилье», —говорит комик.Также юморист утверждает, что мигрантам в Берлине слишком дорого жить.
«Здесь обязательно надо платить страховку — это в среднем 200-300 евро в месяц», —сказал Долгополов и уточнил, что за отсутствие страховки могут депортировать.Александра Долгополова удивили в Германии и большие налоги.
«Вплоть до 40% налогов нужно платить. Помимо подоходного налога, здесь всякие безумные налоги. Налог на радио ты должен платить, даже если ты не слушаешь радио, налог на религию, если ты верующий человек», — рассказал Александр Долгополов.Ранее сообщалось, что известный комик, экс-резидент Comedy Club на ТНТ Александр Незлобин, переехавший в США, продал московскую квартиру.
Telegram-каналу SHOT пишет, что Незлобин с семьей уехал из Россию после начала СВО на Украине. В конце октября 2023 года он продал двухкомнатную квартиру в Тверском районе Москвы. Она находится в доме, который был построен на улице Каретный ряд по спецпроекту для работников Большого театра.
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Мария Фирсова