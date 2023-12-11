Комик Незлобин, уехавший из России, продал квартиру в центре Москвы

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Известный комик, экс-резидент Comedy Club на ТНТ Александр Незлобин, переехавший в США, продал московскую квартиру.
Telegram-каналу SHOT пишет, что Незлобин с семьей уехал из Россию после начала СВО на Украине.
В конце октября 2023 года он продал двухкомнатную квартиру в Тверском районе Москвы. Она находится в доме, который был построен на улице Каретный ряд по спецпроекту для работников Большого театра. Площадь объекта равняется 54 кв. м, а его средняя стоимость оценивается в 43 млн рублей. Квартира расположена рядом сразу с пятью станциями метро.
Покупателем квартиры стал предприниматель по имени Юрий, другие данные не уточняются. Новый хозяин квартиры уже начал ремонт.
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В конце октября 2023 года он продал двухкомнатную квартиру в Тверском районе Москвы. Она находится в доме, который был построен на улице Каретный ряд по спецпроекту для работников Большого театра. Площадь объекта равняется 54 кв. м, а его средняя стоимость оценивается в 43 млн рублей. Квартира расположена рядом сразу с пятью станциями метро.
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Мария Фирсова