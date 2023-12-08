Московская область стала лучшим регионом туристической сувенирной продукции

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области
Подмосковье признано «Лучшим регионом туристической сувенирной продукции» на Всероссийском конкурсе. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Финал IX Всероссийского конкурса «Туристический сувенир» состоялся в Твери. Всего в 2023 году в нем приняли участие 3 222 позиции от авторов и производителей туристических сувениров из 75 регионов России, а также из Республики Беларусь. В финал прошли лишь 620 конкурсных позиций.
По итогам оценок жюри в номинации «Лучший регион туристической сувенирной продукции» гран-при получила Московская область.
Стоит отметить, что ещё 11 проектов стали призерами конкурсных номинаций из городских округов Луховицы, Раменское, Ликино-Дулёво, Павловский Посад, Богородск, Егорьевск и Мытищи.
Кроме этого, на финале конкурса прошли презентации 24 магазинов туристической сувенирной продукции из 16 регионов страны.
Читайте также:
Московская область стала одним из самых популярных направлений для отдыха на Новый год
Подмосковье победило сразу в семи номинациях Национальной гостиничной премии
МосОблПарк запустил Новогодний календарь заданий
По итогам оценок жюри в номинации «Лучший регион туристической сувенирной продукции» гран-при получила Московская область.
Кроме этого, на финале конкурса прошли презентации 24 магазинов туристической сувенирной продукции из 16 регионов страны.
Читайте также:
Московская область стала одним из самых популярных направлений для отдыха на Новый год
Подмосковье победило сразу в семи номинациях Национальной гостиничной премии
МосОблПарк запустил Новогодний календарь заданий
Мира Полтева