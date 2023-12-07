Московская область стала одним из самых популярных направлений для отдыха на Новый год

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области
Московская область входит в топ самых популярных направлений для отдыха на Новый год среди россиян. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
В 2023 году россияне больше всего запланировали путешествия на новогоднюю ночь. На курорты черного моря прошлось 35% от всех новогодних броней, на втором месте — Кавказские Минеральные Воды, а на третьем Подмосковье и Беларусь.
Стоит отметить, что по данным министерства отели Московской области уже забронированы на 70% в новогодние праздники.
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«Москва и Подмосковье стали самыми популярными направлениями в 2023 году — здесь и культурно-познавательный, и спортивный и другие виды туризма, есть и на Рождество, на Новый год, детский и семейный туризм. Все это развивается. Третье — это Санкт-Петербург, туда же можно отнести и весь Северо-Запад, включая Карелию. Далее идет Псковская область, Пермский край», – отметил вице-президент Союза Туриндустрии Юрий Барзыкин.
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Мира Полтева