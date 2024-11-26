Названы направления туризма, на которые больше всего вырос спрос россиян за год

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Сервис OneTwoTrip проанализировал данные и пришёл к выводу о том, что за год среди россиян больше всего вырос спрос на поездки в Марокко и Японию.
«В топ-10 стран попали и Южная Корея, Китай, Филиппины и Грузия», — приводит RT информацию сервиса.
Тем временем Москва заняла третье место в рейтинге центра устойчивого развития и ESG-трансформации МГИМО по показателю достижения целей устойчивого развития ООН.
«Целям устойчивого развития в 2024 году соответствуют 96% программного бюджета столицы, а в бюджете на 2025 год эта доля составит 97%. Каждая госпрограмма Москвы соответствует одной или нескольким целям. Вопросы, связанные с повышением качества жизни горожан и созданием комфортной городской среды, занимают центральное место в городской политике», – приводит АГН «Москва» слова руководителя департамента экономической политики и развития столицы Марии Багреевой.
Ранее аналитический центр «Эксперт» и одноимённый журнал представили первый рейтинг социально ответственных застройщиков России.
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