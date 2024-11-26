Застройщики из Подмосковья вошли в рейтинг социально ответственных девелоперов России

Фото: Министерство жилищной политики Московской области
Аналитический центр «Эксперт» и одноимённый журнал представили первый рейтинг социально ответственных застройщиков России. Его цель — определить девелоперские компании, которые занимаются не только жилищным строительством, но и координируют этот процесс с обеспечением жителей необходимой социальной инфраструктурой, сообщает Министерство жилищной политики Московской области.
Рейтинг основан на анализе ввода в эксплуатацию социальных объектов, построенных ведущими застройщиками в 2023 году. В список попали компании, входящие в топ-50 по объёму жилищного строительства.
В рейтинг вошли такие крупные игроки рынка недвижимости Московской области, как «Самолёт», «ПИК», «Гранель», «Главстрой Регионы» и другие.
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Дайана Хусинова