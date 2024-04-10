Названы самые дешевые страны для туризма

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Самыми бюджетными зарубежными направлениями для российских туристов летом 2024 года будут неавиационные направления, рассказал «Ленте.ру» вице-президент Российского союза туриндустрии России Юрий Барзыкин. В частности, он упоямнул Белоруссию, Казахстан и Абхазию.
«Если говорить о ближнем зарубежье, то это Белоруссия, Абхазия, Казахстан, Армения, отчасти Грузия. Если брать уже чуть более отдаленное зарубежье, то это Египет, Турция. Шри-Ланку, конечно, не назовешь бюджетной, но там есть средний ценовой сегмент», – сказал Барзыкин.
Он также напомнил, что Китай более широко открыт для туристов. Также из-за жаркого климата дешевле станут поездки в Объединенные Арабские Эмираты.
«Европейские направления – нет. Туда нужно лететь транзитом, через другие страны, это в три раза дороже, чем раньше, не говоря уже о визах, картах, платежных документах. Но основной фактор роста цен – это, конечно, валютный курс. Ну и авиаперевозки. Дешевле всего там, где есть наземное сообщение. Либо массовая перевозка, как в случае Турции и Египта», – уточнил эксперт.
Ранее сообщалось, что китайские туристы едут в Россию из-за уникальных природных явлений. Байкал, Москва, Санкт-Петербург, Казань и Нижний Новгород – одни из самых популярных туристических направлений у китайцев.
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Александр Климов