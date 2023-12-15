Посол гостеприимства Подмосковья представила регион на встрече сообщества

Фото: пресс-служба АНО «Россия – страна возможностей»
Посол гостеприимства Московской области Екатерина Понкратова представила регион на встрече региональной команды проекта «Мастера гостеприимства» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Она состоялась в Краснодарском крае на федеральной территории «Сириус», сообщили в пресс-службе организаторов.
Послы гостеприимства России и представители органов власти, курирующих туризм в 48 регионах, обменивались опытом, налаживали контакты, строили совместные планы развития туристического сообщества на будущий год.
Проект «Мастера гостеприимства» – часть программы «Социальные лифты для каждого» нацпроекта «Образование». Он направлен на поддержку талантливых специалистов индустрии гостеприимства, кадровое обеспечение отрасли.
Подать заявку в главный кадровый туристический проект страны «Мастера гостеприимства» можно на сайте до 25 декабря.
Глобальная цель проекта – раскрыть туристический потенциал страны и вывести туризм в России на новый уровень.
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Проект «Мастера гостеприимства» – часть программы «Социальные лифты для каждого» нацпроекта «Образование». Он направлен на поддержку талантливых специалистов индустрии гостеприимства, кадровое обеспечение отрасли.
«В 75 регионах страны выбраны послы гостеприимства, которые объединяют неравнодушных к развитию территории России людей, создают для гостей атмосферу душевности и радушия. На встречу приехали лидеры туриндустрии 48 субъектов Федерации. Встречи сообщества – это огромная площадка для обмена опытом, презентации лучших региональных практик и построение планов», – отметил первый замгендиректора АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Агафонов.На встрече сообщества проекта «Мастера гостеприимства» участники провели анализ туристической привлекательности, сильных и слабых сторон своих федеральных округов. В рамках программы прошла серия образовательных сессий.
Подать заявку в главный кадровый туристический проект страны «Мастера гостеприимства» можно на сайте до 25 декабря.
Глобальная цель проекта – раскрыть туристический потенциал страны и вывести туризм в России на новый уровень.
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Лора Луганская