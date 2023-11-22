Россияне стремительно скупают жильё на одном популярном зарубежном курорте

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С января по октябрь 2023 года граждане России стали активно скупать жилье на индонезийском острове Бали.
За 10 месяцев число сделок с недвижимостью на курорте увеличилось на 64%, сообщают аналитики Alex Villas Agency, пишет «Лента.ру».
Всего россияне купили и 500 объектов на Бали. Но структура спроса изменилась: раньше россияне преимущественно покупали виллы, чтобы сдавать их в аренду, но сейчас вознкло много запросов на апартаменты для личного проживания.
Популярность недвижимости на Бали объясняется смещением фокуса инвесторов с европейских стран в сторону Ближнего Востока и Азии.
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Всего россияне купили и 500 объектов на Бали. Но структура спроса изменилась: раньше россияне преимущественно покупали виллы, чтобы сдавать их в аренду, но сейчас вознкло много запросов на апартаменты для личного проживания.
«Первая волна вложений капиталов после февраля 2022 года пришлась на Турцию и ОАЭ. Но потом российские инвесторы, видимо, тщательнее проанализировали зарубежные рынки и обратили внимание на Бали. Здесь инвестиционное жилье выигрывает по доходности и срокам окупаемости», —сообщил генеральный директор Alex Villas Agency Николай Нечунаев.В данный момент на долю русскоговорящих инвесторов приходится примерно 20% всех совершенных сделок.
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Мария Фирсова