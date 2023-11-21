Россиянин оказался среди бушующего залива в Таиланде

Фото: istockphoto/Narongrit Sritana
Российского туриста нашли среди залива в Паттайе, Таиланд.
The Pattaya News сообщает, что 19 ноября ролик со спасением россиянина появился в социальных сетях. Кадры сняли с борта парома, следовавшего на небольшой остров Лан. Паром случайно наткнулся на дрейфующего в волнах россиянина. На нём были только плавки и футболка. Мужчина застрял в почти 4 км от побережья курорта.
Оказалось, что турист решил доплыть от пляжа Пратамнак до острова Лан, но по пути устал и принял помощь экипажа парома.
Капитан судна Нит Тонгди (Nit Thongdee) рассказал, что пловец был спокоен даже в таких опасных условиях.
Прибыв на остров, он просто высадился с парома и затерялся среди других туристов. У него не успели спросить, как он попал в море и нужна ли ему помощь врачей.
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Оказалось, что турист решил доплыть от пляжа Пратамнак до острова Лан, но по пути устал и принял помощь экипажа парома.
Прибыв на остров, он просто высадился с парома и затерялся среди других туристов. У него не успели спросить, как он попал в море и нужна ли ему помощь врачей.
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Мария Фирсова