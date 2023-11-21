Девушка заблудилась в парке и 9 дней пыталась выжить

Фото: istockphoto/Tomás Guardia Bencomo
В национальном парке Биг-Бенд-Ранч, штат Техас, США, девушка потерялась 9 ноября.
KTRK-TV сообщает, что 25-летняя Кристи Перри была найдена группой поисковиков в субботу, 18 ноября. На видео, которое опубликовали спасатели, девушку ведут под руки двое сотрудников экстренных служб.
Родители Перри, которые живут в городе Хьюстон, обратились в полицию после того, как дочь не вернулась из туристической поездки.
Друг семьи рассказал, что девушка отправилась в поход в Биг-Бенд-Ранч, но никто не знал её точного маршрута. Автомобиль Перри заехал на территорию национального парка 9 ноября, но в туристическом лагере она так и не появилась. Возможно, девушка сразу же пошла по горной тропе, там заблудилась и 9 дней пыталась выбраться.
В поисках Перри принимали участие рейнджеры парка, агенты Пограничного патруля США, пожарные и даже охотники. В воздух подняли два самолета. После спасения туристку госпитализировали в больницу города Одесса, штат Техас.
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Родители Перри, которые живут в городе Хьюстон, обратились в полицию после того, как дочь не вернулась из туристической поездки.
В поисках Перри принимали участие рейнджеры парка, агенты Пограничного патруля США, пожарные и даже охотники. В воздух подняли два самолета. После спасения туристку госпитализировали в больницу города Одесса, штат Техас.
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Мария Фирсова