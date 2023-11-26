Туристка из России попробовала оливье в Таиланде и испытала культурный шок

Фото: istockphoto/tasha_lyubina
Российская тревел-блогерша Марина Ершова попробовала в Таиланде оливье и испытала культурный шок.
Свои впечатления она опубликовала в личном блоге на платформе «Дзен».
Знакомый таец добавил в салат корень имбиря, вареный рис, сушеную рыбу, креветки, моллюсков, огурцы, помидоры, капусту, лук и чеснок. Рис он положил в центре тарелки, а остальные ингредиенты разложил вокруг.
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Знакомый таец добавил в салат корень имбиря, вареный рис, сушеную рыбу, креветки, моллюсков, огурцы, помидоры, капусту, лук и чеснок. Рис он положил в центре тарелки, а остальные ингредиенты разложил вокруг.
«Они едят все в таком духе и с рыбным вкусом. Ну и русскому человеку на кухне тайца делать нечего. Всё-таки не дело есть такое оливье», — так описала свой опыт Марина Ершова.По словам путешественницы, она осталась верное «доброму советскому оливье с майонезом».
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