Турагент Мир назвал самое выгодное время для покупки туров

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«Но цены всё же несколько выросли по сравнению с прошлым годом. Так, в этот же период ещё год назад недельный отдых в турецкой Сиде или Алании можно было приобрести всего за 35 600 рублей. И в эту стоимость входили все услуги — от перелета до проживания во вполне комфортных отелях», — добавил в беседе с «Вечерней Москвой» Мир.
По словам специалиста, теперь разница в цене в сравнении с прошлогодней может составить от 10 до 15 тыс. рублей.
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