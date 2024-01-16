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Турагент Мир назвал самое выгодное время для покупки туров

Турагент Мир рекомендовал покупать туры после новогодних праздников
16 января 2024, 18:40
Фото: istockphoto.com/Oselote

Фото: istockphoto.com/Oselote

Турагент Дмитрий Мир заявил, что наиболее выгодным для покупки туров временем является период после новогодних праздников, поскольку ажиотаж спадает и цены снижаются.
«Но цены всё же несколько выросли по сравнению с прошлым годом. Так, в этот же период ещё год назад недельный отдых в турецкой Сиде или Алании можно было приобрести всего за 35 600 рублей. И в эту стоимость входили все услуги — от перелета до проживания во вполне комфортных отелях», — добавил в беседе с «Вечерней Москвой» Мир.

По словам специалиста, теперь разница в цене в сравнении с прошлогодней может составить от 10 до 15 тыс. рублей.


Ранее выяснилось, что в этом году туристический поток в санаториях РФ может вырасти на 2-3% в сравнении с 2023 годом.

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Посольство РФ на Маврикии призывает к бдительности из-за циклона «Белаль»
16 января 2024, 14:00

Фото: istockphoto/Artem Zakharov

Российских туристов, которые отдыхают на Маврикии, призвали быть осторожными из-за циклона «Белаль», который обрушился на курортную африканскую страну.
Об этом россиян предупредило посольство РФ в Порт-Луи. На курорте сохраняется опасность, которая связана с сильным ветром, волнами и последствиями наводнения.

Пока никто из россиян не обращался за помощью в посольство.

«Информацией о каких-либо пострадавших из числа россиян не располагаем», — сообщили в посольстве.

Ранее российское посольство дало рекомендацию россиянам не посещать Папуа-Новую Гвинею из-за беспорядков, которые там вспыхнули.

Из-за дестабилизации внутриполитической обстановки россиянам рекомендовали воздержаться от посещения государства до того, как будет урегулирована ситуация. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на заявление диппредставительства. Известно, что россияне за помощью в посольство не обращались.

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#посольство
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Россиянка побывала в Шанхае и удивилась отсутствию туалетов
16 января 2024, 09:21

Фото: istockphoto/leonardospencer

Российская туристка побывала в китайском Шанхае.
Её удивило отсутствие одной привычной вещи в городских заведениях— туалетов, пишет «Лента.ру».

«Я не понимаю, как тогда китайцы там едят, пьют кофе и куда они потом ходят справлять нужду. Подруга, которая живет в Шанхае, рассказала, что это китайцы. Им всё равно, хоть на улице справлять нужду, хоть где», — рассказала девушка.
Проблема особенно остро стоит в центре города, в районе French Concession, там располагаются очень старые здания.

«Непонятно, как вообще китайцы ходили в туалет, когда это были жилые дома», — удивляется девушка.
По мнению туристки, несмотря на это Шанхай очень красивый город, не похожий на другие азиатские мегаполисы.

«Улицы настолько чистые, будто их моют с мылом. При этом это настоящая Азия, но с вкраплениями Европы», — восхищается россиянка.
Ранее путешественница Марина Ершова съездила в Новую Зеландию и сравнила новозеландцев с россиянами фразой «очевидный выбор». Своим мнением путешественница поделилась в блоге на платформе «Дзен». По мнению девушки, новозеландцы полностью самостоятельны.

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#китай
#туризм
#туристы
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Блогер Ершова сравнила русских мужчин с новозеландцами одной фразой
Блогер Ершова сравнила русских мужчин с новозеландцами: «Очевидный выбор»
16 января 2024, 08:29

Фото: istockphoto/Blue Planet Studio

Путешественница Марина Ершова съездила в Новую Зеландию и сравнила новозеландцев с россиянами фразой «очевидный выбор».
Своим мнением путешественница поделилась в блоге на платформе «Дзен». По мнению девушки, новозеландцы полностью самостоятельны.

«Мне кажется, что в России все девушки считают своих парней нытиками, которые не могут прожить без женского ухода и внимания. Даже во взрослом возрасте многие мужики в России живут с мамой», —говорит Марнна Ершова.
Новозеландцы выступают за равноправие, при этом сохраняют учтивость по отношению к женщинам. Также они умеют сохранять баланс между работой и отдыхом.

«Они умеют сопоставлять работу и занятия активностями. После ночной смены новозеландцы едут на природу, чтобы прогуляться с домашним питомцем, семьей или в одиночку. Меня это невероятно поражает», — объяснила Марина Ершова.
Ранее российская тревел-блогерша перечислила 5 черт, которые отличают женщин из России и Америки. Своим мнением она поделилась в личном блоге Лайк Трэвел ПУТЕШЕСТВИЯ на платформе «Дзен».

««Я» у них на первом месте, поэтому в приоритет они всегда ставят себя», —говорит блогерша.
Женщины в США выбирают спутника жизни по расчёту. По словам путешественницы, на свиданиях американки ведут себя как на собеседованиях, тщательно проверяя будущих мужей. Но при этом американки не ставят брак своей целью и стараются быть независимыми.

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#путешествия
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В России спрос на отдых в санаториях превышает предложение
13 января 2024, 12:44

Фото: istockphoto/Halfpoint

В 2024 году туристический поток в санаториях РФ может вырасти лишь на 2-3% в сравнении с 2023 годом.
Об этом газете «Коммерсант» рассказал медицинский директор Ассоциации оздоровительного туризма и корпоративного здоровья (АОТ) Михаил Данилов.

В 2023 году рост равнялся 6% в годовом выражении. На курортах поправили здоровье 7 млн человек.

Падение турпотока в 2024 году может произойти из-за дефицита качественного предложения. Спрос на оздоровительный отдых в данный момент в 1,5 раза превышает емкость курортов. В 2023 году все коммерческие санатории были заполнены.

Коммерческий директор Life Balance отеля Rosa Springs Руслан Вердиев считает, что цены на санаторный отдых вырастут на 20%.

По данным OneTwoTrip, бронь по России на летний период сейчас в среднем обходится в 8 тысяч рублей за ночь ( 6,7% за год).

Ранее сообщалось, что самый дорогой зарубежный тур в минувшем году продали за 24,5 млн рублей.

Эту информацию сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР). За эти деньги российская семья из шести человек отдыхала с апреля по июль в турецком Белеке в пятизвездочном отеле Maxx Royal Belek Golf Resort. Отель для гостей работал по системе «ультра все включено». В цену вошли и расходы на перелет.

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На тайском курорте обнаружили ядовитых медуз
#туризм
#санаторий
#россия
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На тайском курорте обнаружили ядовитых медуз
12 января 2024, 17:29

Фото: istockphoto/Andreas Häuslbetz

На Пхукете обнаружили опасных медуз.
Портал «Новости Пхукета» пишет, что обнаружены ядовитые существа Pelagia noctiluca. Они появились в прибрежных водах Пхукета.

Первыми представителей сцифоидных во время обхода пляжа нашли работники отеля Pullman Panwa Beach Resort.

Сотрудники Департамента морских и прибрежных ресурсов Таиланда (DMCR) сообщили, что соприкосновение медуз с человеческой кожей приводит к сильному ожогу или аллергиям. На теле могут остаться шрамы.

Руководство гостиниц предупредили о том, чтобы они были готовы оказать первую помощь туристам.

В случае укуса не нужно обмывать место поражения пресной водой, а обработать его соком лайма или уксусом. Также не стоит растирать и массировать пораженный участок кожи.

В августе за три дня в Приморском крае 13 человек попали в больницу после того, как были ужалены медузами во время купания. Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

Возраст пострадавших от 17 до 66 лет. Основные симптомы после укуса медузы — сильные боли в суставах, сухой кашель, передают РИА Новости.

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#новости
#здоровье
#остров
#путешествие
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Россиянам порекомендовали не отправляться в путешествие в Папуа-Новую Гвинею
12 января 2024, 08:22

Фото: istockphoto/ANDREYGUDKOV

Российское посольство дало рекомендацию россиянам не посещать Папуа-Новую Гвинею из-за беспорядков, которые там вспыхнули.
Из-за дестабилизации внутриполитической обстановки россиянам рекомендовали воздержаться от посещения государства до того, как будет урегулирована ситуация. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на заявление диппредставительства.

Известно, что россияне за помощью в посольство не обращались.

Напомним, 15 человек погибли во время беспорядков, которые охватили Папуа-Новую Гвинею.

В ночь на 11 января Пауэс Паркоп, который является глава столицы Папуа – Новой Гвинеи города Порт-Морсби, сообщил о беспорядках. Они начались во время забастовки полицейских и военнослужащих. Они выступили против вычетов из их зарплат. На митинг вышли более 200 человек.

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#туризм
#путешествие
#новости
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Дубну включили в программу самого длинного в России водного круиза
11 января 2024, 19:32

Фото: телеграм-канал Максима Тихомирова

Дубна вошла в программу первого в истории месячного круиза по российским городам. Об этом сообщил глава городского округа Максим Тихомиров.
«Анонсирован запуск круиза по России «Сказка странствий» на теплоходе «Николай Некрасов». Это самое длинное организованное путешествие по воде в стране. Оно начнётся в Москве 24 августа, а закончится 22 сентября. За 30 дней туристы посетят 30 городов. В каждом они смогут выбрать экскурсию или совершить самостоятельную прогулку», – написал Тихомиров в своём телеграм-канале.
Теплоход заедет в Углич, Ярославль, Нижний Новгород, Казань, Елабугу, Сарапул, Пермь, Чайковский, Чистополь, Ульяновск, Винновку, Саратов, Волгоград, Ростов-на-Дону, Старочеркасскую, Ильевку, Астрахань, Никольское, Волгоград, Усовку, Самару, Болгар, Чебоксары, затем - снова в Нижний Новгород, Чкаловск, Кострому, Дубну и вернётся в Москву.

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#дубна
#путешествие
#туризм
#подмосковье
#московская область
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Московский регион возглавил январский рейтинг направлений для отдыха компаниями
11 января 2024, 14:45

Фото: пресс-служба Минкульта МО

Москва и Московская область возглавили список самых популярных направлений для отдыха компаниями в январе 2024 года. Как сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Подмосковья, таковы данные российского сервиса бронирования отелей и квартир «Твил.ру».

После столицы и Подмосковья идут Санкт-Петербург, Сочи, Казань, Ялта, Краснодар, Геленджик, Красная Поляна, Анапа и Кисловодск.

По данным сервиса, в январе популярность бронирований компаниями выросла на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На 7% увеличилось и число человек в заявке.

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#отдых
#подмосковье
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В Московской области можно попробовать традиционный русский сбитень
11 января 2024, 13:36

Фото: пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Традиционным русским сбитнем можно согреться в Сергиевом Посаде. Об этом сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Гости и жители Подмосковья могут отведать традиционное русское блюдо в «Сбитенной», которая расположена в Троице-Сергиевой Лавре.

«<…>Он изготавливается на основе меда с добавлением разных трав и пряностей: имбиря, мускатного ореха, корицы, кардамона и гвоздики. Гостям предлагается попробовать 4 вида старинного напитка: сбитень, настоянный на тархуне, на цитрусовых, на лепестках дамасской розы и на иван-чае», - отметил замминистра сельского хозяйства и продовольствия Кирилл Григорьев.

Помимо напитков гости могут попробовать лаврский калач с сытными начинками, салаты, каши и прохладительные напитки монастырского производства «Сергиев канон».

Посетить заведение можно ежедневно с с 9:00 до 19:00.

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