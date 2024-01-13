В России спрос на отдых в санаториях превышает предложение

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В 2023 году рост равнялся 6% в годовом выражении. На курортах поправили здоровье 7 млн человек.
Коммерческий директор Life Balance отеля Rosa Springs Руслан Вердиев считает, что цены на санаторный отдых вырастут на 20%.
По данным OneTwoTrip, бронь по России на летний период сейчас в среднем обходится в 8 тысяч рублей за ночь (+6,7% за год).
Ранее сообщалось, что самый дорогой зарубежный тур в минувшем году продали за 24,5 млн рублей.
Эту информацию сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР). За эти деньги российская семья из шести человек отдыхала с апреля по июль в турецком Белеке в пятизвездочном отеле Maxx Royal Belek Golf Resort. Отель для гостей работал по системе «ультра все включено». В цену вошли и расходы на перелет.
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