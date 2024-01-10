Петербург стал самым популярным внутренним направлением в новогодние праздники

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Средний чек за тур на египетские курорты составил 220,5 тысяч рублей. В прошлом году эта цифра равнялась 161,5 тысячи рублей. Самым дорогим стал тур в Таиланд — 326 тысяч рублей. Средний чек по России составлял около 86,6 тысячи рублей.
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