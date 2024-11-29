В Дубне для туристов подготовили незабываемые новогодние развлечения

Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна
Дубна приглашает туристов провести незабываемые новогодние каникулы. Город подготовил для гостей интересные развлечения, сообщили в пресс-службе администрации наукограда.
Для любителей активного отдыха в этом сезоне в Дубне откроют четыре лыжных маршрута общей протяжённостью более 17 км. Участки проходят через живописный лес и вдоль канала им. Москвы.
Для любителей катания на коньках в этом откроются четыре ледовых катка: на стадионе «Наука» и в парке Семейного отдыха, на Молодёжной поляне и стадионе «Волна». На двух последних посетителей ждёт бесплатный прокат инвентаря.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна
Обязательно стоит посетить музей Дубны, который этой зимой радует гостей тремя уникальными экспозициями. Экспозиция, посвящённая истории создания в Дубне крылатых ракет, расскажет о советской и российской реактивной авиации, а выставка, организованная совместно с РЖД «Станция Большая Волга – следующая станция Дубна» познакомит с историей железнодорожной ветки Москва – Дубна.
На «Новогодней выставке» представлены детские рисунки, работы дубненских художников и ёлочные игрушки из коллекции музея. Подробности – на сайте.
«Музей истории науки и техники Объединённого института ядерных исследований» организует новогодние мастер-классы. Только там можно создать ёлочную игрушку под руководством известного мозаиста Михаила Полякова прямо в его мастерской. Больше информации об экспозициях музея можно найти на сайте.
Для взрослых настоящим подарком станет выступление Дубненского симфонического оркестра под управлением Сергея Поспелова, которого называют русским Паганини. Музыканты подарят зрителям классические произведения Чайковского.
Детей ждут увлекательные новогодние программы, подготовленные двумя дубненскими домами культуры – ДК «Октябрь» и ДК «Мир».
Для комфортного размещения гостей предусмотрены отели различных ценовых категорий. В городе работает множество кафе и ресторанов. Это как классические, так и авторские заведения.
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«Дубна гордится тем, что является единственным городом в Московской области, который лежит на берегу Волги. Жаждущим насладиться зимними пейзажами и красочными фото не стоит пропускать великолепные виды на заледенелое Московское море. Здесь функционируют четыре бассейна: «Карасик», «Архимед», «Олимп» и «Радуга». Плавание в них станет отличным дополнением к зимним прогулкам», – говорится в сообщении.
Для любителей катания на коньках в этом откроются четыре ледовых катка: на стадионе «Наука» и в парке Семейного отдыха, на Молодёжной поляне и стадионе «Волна». На двух последних посетителей ждёт бесплатный прокат инвентаря.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна
Обязательно стоит посетить музей Дубны, который этой зимой радует гостей тремя уникальными экспозициями. Экспозиция, посвящённая истории создания в Дубне крылатых ракет, расскажет о советской и российской реактивной авиации, а выставка, организованная совместно с РЖД «Станция Большая Волга – следующая станция Дубна» познакомит с историей железнодорожной ветки Москва – Дубна.
На «Новогодней выставке» представлены детские рисунки, работы дубненских художников и ёлочные игрушки из коллекции музея. Подробности – на сайте.
«Музей истории науки и техники Объединённого института ядерных исследований» организует новогодние мастер-классы. Только там можно создать ёлочную игрушку под руководством известного мозаиста Михаила Полякова прямо в его мастерской. Больше информации об экспозициях музея можно найти на сайте.
Для взрослых настоящим подарком станет выступление Дубненского симфонического оркестра под управлением Сергея Поспелова, которого называют русским Паганини. Музыканты подарят зрителям классические произведения Чайковского.
Детей ждут увлекательные новогодние программы, подготовленные двумя дубненскими домами культуры – ДК «Октябрь» и ДК «Мир».
Для комфортного размещения гостей предусмотрены отели различных ценовых категорий. В городе работает множество кафе и ресторанов. Это как классические, так и авторские заведения.
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Лора Луганская