Чернореченский лес в Дубне ждут большие преобразования

Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна
Территория Чернореченского леса станет местом комфортного отдыха и занятий спортом для жителей наукограда. Об этом рассказал в прямом эфире телеканала «Дубна» глава городского округа Максим Тихомиров.
Особый акцент он сделал на обновление лыжной базы «Юде-Кон». Сейчас на территории базы находятся бытовки.
По его словам, для зимних развлечений создадут безопасное пространство, где жители смогут не только заниматься спортом, но и с комфортом отдыхать. Одно из предложений – обустроить безопасную трассу для катания на ватрушках.
Тихомиров подчеркнул, что основная задача – сохранить сам лес. Задачи вырубать его нет.
Читайте также:
Университет «Дубна» отправил гуманитарную помощь морпехам
В Дубне врачи сосудистого центра спасли жизнь женщины в её день рождения
В Дубне запускают новый цех по производству косметики
«Необходимо восстановить лыжероллерную трассу, созданную ещё в годы СССР. Пока наши дети-лыжники вынуждены ездить в соседние муниципалитеты на летние тренировки. На пике Тяпкина, одном из популярных мест для катания на ватрушках и ледянках, безопасность оставляет желать лучшего. Это подтверждает статистика обращений за медицинской помощью», – отметил Тихомиров.
По его словам, для зимних развлечений создадут безопасное пространство, где жители смогут не только заниматься спортом, но и с комфортом отдыхать. Одно из предложений – обустроить безопасную трассу для катания на ватрушках.
Тихомиров подчеркнул, что основная задача – сохранить сам лес. Задачи вырубать его нет.
Читайте также:
Университет «Дубна» отправил гуманитарную помощь морпехам
В Дубне врачи сосудистого центра спасли жизнь женщины в её день рождения
В Дубне запускают новый цех по производству косметики
Лора Луганская