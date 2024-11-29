Глава Дубны провёл выездную администрацию на предприятии «Техиндустрия»

Фото: пресс-служба администрации г.о. Дубна
Встречу с жителями в формате выездной администрации провёл глава городского округа Дубна Максим Тихомиров в Научно-техническом центре (НТЦ) «Техиндустрия», являющимся ведущим российским производителей гидравлических демпферов для различных видов транспорта, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Вместе с командой встретился с коллективом предприятия, рассказал, что в этом году сделано в городе, ответил на вопросы о жизни наукограда. Больше всего нас спрашивали о здравоохранении, в том числе о проведении диспансеризации на предприятии», — рассказал о выездной администрации Максим Тихомиров.По завершении встречи Максим Тихомиров вручил сотрудникам НТЦ «Техиндустрия» почётные грамоты за достижения в профессиональной деятельности.
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