В Дубну в этом туристическом сезоне прибыли рекордные 159 теплоходов

Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна
Число заходов в Дубну судов с туристами в этом году побило все рекорды. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа, где ведут статистику туризма.
«Если в прошлом году это был 121 теплоход, то в этом году их уже 159. Более 26 тыс. туристов приехали в Дубну с воды, и целом турпоток в городе увеличился», – отметила начальник управления торговли, услуг, туризма и рекламы администрации Дубны Алеся Андриеш.Семья Шматовых прибыла в Дубну на одном из последних теплоходов, причаливших в наукограде в этом сезоне. Больше всего впечатлило арт-пространство, созданное кузнецом Олегом Диденко.
«Хотим порекомендовать ездить и прославлять этот город. Он тихий, уютный, много мест, которых нет в других городах. Сюда хочется возвращаться», – отметили Пётр, Ирина и Андрей Шматовы.Сейчас сезон навигации завершился. Теплоходы дали прощальный гудок, чтобы в следующем году вернуться.
«Туристам нужна Дубна поэтическая, Дубна физиков и лириков, Дубна первого международного сотрудничества», – отметил историк и гид Александр Руденко.Туристы охотно посещают музеи города. Как отметили в администрации, чтобы выдержать наплыв экскурсионных групп, в этом году пришлось нанимать дополнительных сотрудников.
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