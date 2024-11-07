В Дубну в этом туристическом сезоне прибыли рекордные 159 теплоходов

Самые бюджетные новогодние туры на двоих в Турцию, Египет или Объединённые Арабские Эмираты подорожали в среднем на 15% по сравнению с прошлым годом. Теперь провести за границей Новый год будет стоить в среднем коло 200 тысяч рублей.