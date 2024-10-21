Глава Дубны Максим Тихомиров поздравил победителя Первенства мира по боевому самбо

Фото: пресс-служба администрации г.о. Дубна
Дубненская секция считается одной из сильнейших в стране. Сегодня здесь работает тренер сборной России по боевому самбо, заслуженный тренер России Николай Малышев. Его ученик, мастер спорта России Михаил Спориш недавно вернулся с Первенства мира с золотой медалью, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Сегодня в нашей настоящей дружной спортивной семье грандиозный праздник: один из воспитанников получил высшую награду, поздравляю Михаила Спориша с победой на Первенстве мира! Желаю успехов, а ребятам, которые хотят стать лидерами, желаю упорства и двигаться только вперед», — отметил Тихомиров.
«Хочется от отделения борьбы самбо поблагодарить за то, что помогли в дальнейшем развитии борьбы самбо в плане материальном, ребята это видят и мы стараемся не подводить», — подчеркнул тренер отделения самбо спортшколы «Дубна» Малышев.
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