В Верейском музее проходит выставка народных промыслов России

Фото: официальный сайт Верейского историко-краеведческого музея
Верейский историко-краеведческий музей приглашает на выставку народных промыслов России.
Наша страна с давних времен славилась мастерами, превращавшими бытовые предметы в настоящие произведения искусства. Именно народные промыслы делают русскую культуру богатой и неповторимой.
Фото: официальный сайт Верейского историко-краеведческого музея
Хохлома, гжель, дымковские и богородские игрушки, матрешки, городецкая роспись, каслинское литье, изделия из бересты, павловопосадские платки – все это и многое другое посетители смогут увидеть на выставке, которая будет проходить с 14 октября по 16 декабря в Верейском историко-краеведческом музее.
Фото: официальный сайт Верейского историко-краеведческого музея
На выставке посетители увидят золотую хохлому, сказочную гжель, дымковскую и богородскую игрушку, русскую матрешку, познакомятся с каслинским литьем и городецкой росписью. Именно народные промыслы делают нашу культуру богатой и неповторимой.
Фото: официальный сайт Верейского историко-краеведческого музея
Издавна Россия славилась людьми с золотыми руками, мастерами, которые создавали эту необыкновенную красоту. Выставка продлится до 16 декабря 2023 года.
Фото: официальный сайт Верейского историко-краеведческого музея
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Фото: официальный сайт Верейского историко-краеведческого музея
«Выставка сделана в основном для детей, которые приходят с Верейской школы и их близжайщих деревень. Мы рассказываем про те промыслы, которые смогли найти в наших фондах. Наша цель показать, насколько все промыслы разные, как и наша страна. У нас разработана экскурсия, на которой мы объясняем детям, чем промыслы отличаются от искусства. Где-то мы преподносим информацию в виде загадок, где-то с помощью игры, детям всегда интересно», - рассказала директор Верейского историко-краеведческого музея Александра Печкурова.
Фото: официальный сайт Верейского историко-краеведческого музея
На выставке посетители увидят золотую хохлому, сказочную гжель, дымковскую и богородскую игрушку, русскую матрешку, познакомятся с каслинским литьем и городецкой росписью. Именно народные промыслы делают нашу культуру богатой и неповторимой.
Фото: официальный сайт Верейского историко-краеведческого музея
«Мы с коллегами удивляемся, что некоторые дети не знали слова "поднос", это слово ушло из обихода. Дети, как угодно называют этот предмет, только не поднос. Дома ведь он не используется, и детям было сложно. И таких вещей, которые они видят впервые, очень много», - отметила директор музея.
Издавна Россия славилась людьми с золотыми руками, мастерами, которые создавали эту необыкновенную красоту. Выставка продлится до 16 декабря 2023 года.
Фото: официальный сайт Верейского историко-краеведческого музея
«У детей особый интерес вызывает богородская игрушка. У нас представлены разные виды, и на разводе, и на подвесе, и новые с кнопкой. Некоторые игрушки мы даем попробовать, чтобы они поняли принцип их работы», - дополнила Александра Печкурова.Эти и другие мероприятия в Подмосковье – на сайте welcome.mosreg.ru.
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Дана Игумнова