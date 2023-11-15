В музее-заповеднике «Дмитровский кремль» открылась новая выставка «Зимние истории»

Фото: Министерство культуры и туризма МО
В музее-заповеднике «Дмитровский кремль» начал работу масштабный выставочный проект «Зимние истории». Экспозиция будет принимать гостей до 28 января.
«Это выставка-тематическая, мы специально взяли такую тему, потому что впереди новогодние праздники. Мы отобрали семь, в основном дмитровских художников, работающих в разных направлениях, от классики до импрессионизма. Есть работы в модернизме, абстракции, графике и зимние портреты, например, изображение мальчика на санках», - рассказала Елена Нестерчук, ведущий научный сотрудник научно-просветительского отдела музея, куратор выставочного отдела «Дмитровского кремля».Фото: Министерство культуры и туризма МО
Фото: медиаархив Московской области
«Все художники из Дмитровского союза, поэтому мы часто работаем либо с одним художником, либо с несколькими сразу, как в этом случае. Все они профессионалы, половина из них уже преподают», - отметила Елена.
Фото: медиаархив Московской области
«Зимние истории» - это масштабный выставочный проект, где вы сможете увидеть пейзажи, натюрморты, жанровые композиции, портреты и графика. Все произведения связаны не только общей тематикой, но и особым предновогодним настроением и необыкновенно доброжелательной атмосферой.
Фото: медиаархив Московской области
«Как у любой категории искусства, у пейзажа есть свои поклонники, и жители Дмитрова менее изощрённые в этом плане. Современное искусства сейчас набирает обороты, но и классика не отступает. Местные посетители предпочитают ту живопись, которая им понятна. Поэтому такие выставки такзже пользуются популярностью», - добавила куратор выставки.
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Дана Игумнова