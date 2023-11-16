В Подмосковье 37,5 тысяч школьников совершили турпоездки по соцсертификатам

С начала года туристические поездки по соцсертификатам совершили 37,5 тысяч подмосковных школьников. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В рамках реализации национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства»в 2023 году 37,5 тысяч учеников 5 — 9 классов Подмосковья совершили туристические поезди по региону.

Самыми популярным местом при выборе туристических маршрутов у школьников стала Третьяковская галерея - ее посетили 16,5 тысяч учащихся.





Кроме этого, школьники часто выбирали Сергиев Посад с посещением Сергиево-Посадского государственного историко-художественного музея-заповедника, Истру с посещением музеев военной истории округа, городской округ Коломну с экскурсией по Коломенскому кремлю и Серпухов с визитом Серпуховского историко-художественного музея и Государственного литературно-мемориального музея-заповедника А. П. Чехова «Мелихово».Стоит отметить, что в 2022 году Подмосковье заняло первое место среди регионов России по количеству учащихся, которые приняли участие в проекте школьного образовательного туризма.

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