В Турции оценили угрозу оттока туристов из России после отмены all inclusive в отелях

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Отмена системы «всё включено» вряд ли повлияет на количество российских туристов в Турции. Об этом заявил РИА Новости президент Ассоциации малых отельеров Турции Эртан Устаоглу.
Напомним, ранее представители турецкого туристического бизнеса не раз высказывали необходимость пересмотра концепции «всё включено» в отелях. Так, председатель ассоциации отельеров и менеджеров Средиземноморья Каан Кавалоглу предложил отказаться от данной системы и перейти к модели, где туристы смогут выбирать только те услуги, которые им действительно нужны. В качестве примера он привел возможность отдыха в отеле без алкоголя.
«Я не думаю, что отмена этой системы приведет к снижению числа туристов. Мы видим, что есть усталость от неё, и это вызывает определенные опасения», — оценил инициативу Устаоглу.
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Анастасия Хохлова