Туристы из России остались на Бали из-за извержения вулкана

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Российские туристы, которые остались на Бали из-за извержения вулкана Левотоби Лаки-Лаки, размещены в отелях за счет туроператоров, сообщила РИА Новости глава Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.
Извержение, произошедшее на острове Флорес, вызвало временные отмены рейсов, в том числе у австралийских авиакомпаний Jetstar и Qantas, которые приостановили полеты на Бали по соображениям безопасности из-за вулканического пепла.
Позже Министерство туризма Индонезии подтвердило, что рейсы на Бали возобновлены, и задержки устранены.
Вулкан Левотоби Лаки-Лаки, расположенный в 800 километрах от Бали, начал извергаться 3 ноября, и с тех пор активность продолжается, уже унеся жизни десяти человек. За это время вулкан выбросил облако пепла на высоту 9,2 километра.
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Позже Министерство туризма Индонезии подтвердило, что рейсы на Бали возобновлены, и задержки устранены.
Вулкан Левотоби Лаки-Лаки, расположенный в 800 километрах от Бали, начал извергаться 3 ноября, и с тех пор активность продолжается, уже унеся жизни десяти человек. За это время вулкан выбросил облако пепла на высоту 9,2 километра.
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Мария Моисеева